أخبار التكنولوجيا.. خطوات مهمة قبل تحديث آيفون إلى iOS 27.. وفيفو تبهر الجميع بـ Watch 6

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دليلك الذكي لإطالة عمر بطارية هاتفك واستقرار أدائه

تؤثر سعة البطارية بشكل مباشر على الأداء العام لهاتفك الذكي، ومع تقادم الهاتف وتتابع دورات الشحن، تتراجع كفاءة البطارية وقدرتها على الاحتفاظ بالطاقة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة، أبرزها انطفاء الهاتف غير المتوقع حتى وإن كان مؤشر الشحن يُظهر نسبة متبقية.

نوبيا تطلق هاتفها الثوري "NaviX Ultra" رسميًا.. أول هاتف في العالم بوكيل ذكاء اصطناعي

وصل هاتف نوبيا الجديد، NaviX Ultra، الذي يأتي بعد هاتفها السابق المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة بايت دانس. وقد تم إطلاقه اليوم بعد أسابيع قليلة من وصف رئيس نوبيا له بأنه "أول هاتف في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي" قبل إطلاقه.

يتوفر جهاز NaviX Ultra بثلاثة إصدارات عند إطلاقه. يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 5999 يوانًا (حوالي 840 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 6499 يوانًا (حوالي 910 دولارات أمريكية).

رسميًا.. مواصفات هاتف سامسونج الاقتصادي الجديد Galaxy A08 4G بمواصفات احترافية

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Galaxy A08 4G، وذلك بعد أسابيع قليلة من رصده وتوقعه عبر أنظمة تسجيل جوجل.

يأتي هذا الإطلاق كخلفٍ مباشر لهاتف Galaxy A07 الذي أصدرته الشركة العام الماضي، لتعزز به سامسونج مكانتها وتنافسيتها في سوق الهواتف الذكية من الفئة الاقتصادية.

من الهواتف إلى الساعات الذكية.. فيفو تكشف عن منتجات جديدة

نتابع سلسلة هواتف Vivo X500 منذ أشهر، ونشهد تراكم التسريبات أسبوعًا بعد أسبوع، ونتيجة لذلك، لدينا فكرة جيدة عن الهواتف القادمة. وقد حددت الشركة موعدًا لإطلاقها في 21 سبتمبر في الصين، وأكدت وجود ثلاثة هواتف: X500 وX500 Pro وX500 Pro Max الجديد.

. ولن تقتصر المنتجات المعروضة في هذا الحدث على الهواتف فقط، إذ من المتوقع أن تكشف فيفو أيضاً عن ساعة Watch 6 وسماعات أذن جديدة.

سامسونج تتحدى الفئة الاقتصادية مجددًا.. إطلاق هاتف Galaxy A08 4G رسميًا

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A07 الذي صدر العام الماضي. وكان هاتف Galaxy A08 قد ظهر بالفعل في أنظمة جوجل قبل بضعة أسابيع، وقد أطلقته سامسونج رسميًا الآن



يأتي هاتف Galaxy A08 بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة مع نتوء Infinity-U. هذا يعني أن كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل موجودة داخل نتوء على شكل قطرة ماء بدلاً من فتحة الكاميرا الأمامية التقليدية.