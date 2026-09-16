قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاقة مثالية.. برشلونة يكتسح راسينج سانتاندير بسباعية في الدوري الإسباني
بعد قرار الفيدرالي.. ترامب يطالب بخفض فوري للفائدة إلى 1% أو أقل
بعثة حفائر مشتركة.. جامعة أسوان تبحث التعاون الأثري مع جامعة كومازاوا اليابانية | تفاصيل
باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في توقف سبتمبر الدولي
رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم
محمود بنتايج: من يريد الفوز بالدوري عليه اعتبار كل مباراة صعبة
محمد ممدوح في «واحد من الناس»: اشتغلت قهوجي .. ومارست المحاماة ليوم واحد
مانشستر يونايتد يودّع كأس كاراباو بعد خسارته أمام برايتون
ترامب: يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل
البابا تواضروس في اليوبيل الذهبي لإيبارشية ملوي: «مصر» و«المصريين» تكررت في الكتاب المقدس أكثر من 700 مرة
المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل السفراء
معتمد جمال: لم أكن أعرف طريقة لعب خالد جلال.. ولعبنا بأسلوبنا أمام غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | استقرار الذهب .. أحمد موسى: مكة خط أحمر.. والمجتمعات العمرانية تزف بشرى سارة بشأن بيت الوطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

 سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم
 

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في السوق المحلية خلال منتصف التعاملات، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، بنحو 30 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

ويأتي استقرار أسعار الذهب محليًا بعد التحرك الذي شهدته الأعيرة المختلفة خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار المعدن الأصفر عالميًا تسجيل مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب.

جوتيريش: السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين
 

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه  يجب وقف ضم الضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جوتيريش:" نشهد في الضفة الغربية ضما تدريجيا وانتهاكات يرتكبها المستوطنون بدعم من قوات الأمن".

وأضاف جوتيريش: “يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية ووقف مساعي التطهير العرقي”.

وتابع جوتيريش: “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية”.

تعديلات مستمرة على منظومة التصالح

تواصل الدولة العمل على تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال مجموعة من التعديلات والتيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال ملفات التصالح.

وتتضمن التيسيرات تطوير آليات تقديم الطلبات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب تقليل عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات.

 

كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية جاءت لمواكبة التطبيق العملي والتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.

youtube

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعديل اللائحة التنفيذية يعد أكثر سهولة، باعتبار أنها تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.

وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 187، تم إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة.

منصة إلكترونية لربط الجهات المعنية

وأوضح خبير التنمية المحلية أن من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح إطلاق وتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المختلفة المسؤولة عن ملفات التصالح.

وساهم الربط الإلكتروني، وفقًا لتصريحات فرحات، في تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطن، والحد من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة لاستكمال المستندات والحصول على الموافقات اللازمة.

وتستهدف المنظومة الإلكترونية تسريع التعامل مع الملفات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس على الوقت الذي يستغرقه المواطن في إنهاء إجراءات التصالح.

أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية
 

أكد الإعلامي أحمد موسى رفض أي محاولات تستهدف مكة المكرمة أو تمس حرمة المقدسات الإسلامية، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومقدساتها.

وأوضح موسى خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن أي استهداف أو تهديد يطال مكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن المقدسات الإسلامية خط أحمر ولا يجوز المساس بحرمتها أو تعريض أمنها للخطر.

أحمد موسى: مصر تدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعم السعودية
 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تدين بشدة أي استهداف أو تعدٍّ يطال مكة المكرمة، مشددًا على دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولات للمساس بحرمة المقدسات الإسلامية.

وقال  أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد إن مصر ترفض بشكل قاطع أي تصرفات أو أفعال من شأنها انتهاك حرمة مكة المكرمة أو تهديد أمنها، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن المساس بمكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وعدم الاقتراب منها بأي شكل.

أحمد موسى: بحلف بالله الإخوان ماعملوش حاجة لمصر وخربوا الدولة خلال فترة حكمهم
 

قال الإعلامي أحمد موسى: «بحلف بالله الإخوان ماعملوش حاجة لمصر، وخربوا الدولة المصرية خلال فترة حكمهم»، وذلك خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد».

وأضاف  خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد أن فترة حكم جماعة الإخوان شهدت، بحسب ما ذكره، أضرارًا طالت الدولة المصرية، مؤكدًا تمسكه برؤيته تجاه ما جرى خلال تلك الفترة.

وتابع :بعض الكيانات التي تدعم عملاء التنظيم الإخواني والمنظومات المرتبطة به تشترط عليهم عدم دعم قطاع غزة.

أحمد موسى: الدولة المصرية بتساعد وتعالج أشقاءنا في غزة من قوت الشعب المصري
 

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية بتساعد وبتعالج أشقاءنا في غزة من قوت مصر ومن قوت الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ما تقدمه مصر يأتي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف  خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال ظروفه الصحية تلقى رسائل وفيديوهات من أهالي غزة يدعون له، قائلًا: «محبتنا واحدة».

وأوضح أن بعض الكيانات التي تدعم عملاء التنظيم الإخواني والمنظومات المرتبطة به تشترط عليهم عدم دعم قطاع غزة.

وتابع أن هناك مواقف وممارسات مرتبطة بهذه الكيانات، مشيرًا إلى ما وصفه بشروط يتم وضعها أمام من تدعمهم، ومن بينها عدم تقديم الدعم لغزة.

هيئة المجتمعات العمرانية: فرص جديدة للمصريين بالخارج لحجز أراضي «بيت الوطن»
 

كشف أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، عن طرح 15 ألفًا و500 قطعة أرض للمصريين في الخارج، مع زيادة المعروض من الأراضي المتاحة للحجز خلال المرحلة الحالية، بهدف توفير بدائل وخيارات أكبر أمام المواطنين.

وأوضح خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن الطرح الجديد يتضمن 351 قطعة أرض في الحي الرابع بالقاهرة الجديدة، ضمن الجزء المخصص لمشروع «بيت الوطن».

وأكد أن زيادة المعروض من الأراضي تأتي في إطار التوسع في إتاحة الفرص أمام المصريين بالخارج، وتوفير مساحات ومواقع متنوعة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم في الاستثمار وامتلاك الأراضي داخل مصر.

 

سعر الذهب اليوم أحمد موسى تعديلات مستمرة على منظومة التصالح منظومة التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل ارتداء النقاب واجب؟.. شروط دفع الزكاة عن الذهب.. وهل أذى الجار يحرم الإنسان من الجنة؟

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يدين استهداف محيط مكة المكرمة بمسيّرة.. ويؤكد قدسية الحرمين

زكاة الذهب

متى تجب الزكاة على المال والذهب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

اجازة 6 اكتوير2026
اجازة 6 اكتوير2026
اجازة 6 اكتوير2026

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد