أخبار التوك شو | استقرار الذهب .. أحمد موسى: مكة خط أحمر.. والمجتمعات العمرانية تزف بشرى سارة بشأن بيت الوطن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم



استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في السوق المحلية خلال منتصف التعاملات، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، بنحو 30 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

ويأتي استقرار أسعار الذهب محليًا بعد التحرك الذي شهدته الأعيرة المختلفة خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار المعدن الأصفر عالميًا تسجيل مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب.

جوتيريش: السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين



أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب وقف ضم الضفة الغربية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جوتيريش:" نشهد في الضفة الغربية ضما تدريجيا وانتهاكات يرتكبها المستوطنون بدعم من قوات الأمن".

وأضاف جوتيريش: “يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية ووقف مساعي التطهير العرقي”.

وتابع جوتيريش: “السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل الدولتين، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية”.

تعديلات مستمرة على منظومة التصالح

تواصل الدولة العمل على تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال مجموعة من التعديلات والتيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال ملفات التصالح.

وتتضمن التيسيرات تطوير آليات تقديم الطلبات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب تقليل عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات.

كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية جاءت لمواكبة التطبيق العملي والتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعديل اللائحة التنفيذية يعد أكثر سهولة، باعتبار أنها تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.

وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 187، تم إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة.

منصة إلكترونية لربط الجهات المعنية

وأوضح خبير التنمية المحلية أن من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح إطلاق وتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المختلفة المسؤولة عن ملفات التصالح.

وساهم الربط الإلكتروني، وفقًا لتصريحات فرحات، في تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطن، والحد من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة لاستكمال المستندات والحصول على الموافقات اللازمة.

وتستهدف المنظومة الإلكترونية تسريع التعامل مع الملفات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس على الوقت الذي يستغرقه المواطن في إنهاء إجراءات التصالح.

أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية



أكد الإعلامي أحمد موسى رفض أي محاولات تستهدف مكة المكرمة أو تمس حرمة المقدسات الإسلامية، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومقدساتها.

وأوضح موسى خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن أي استهداف أو تهديد يطال مكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن المقدسات الإسلامية خط أحمر ولا يجوز المساس بحرمتها أو تعريض أمنها للخطر.

أحمد موسى: مصر تدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعم السعودية



أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تدين بشدة أي استهداف أو تعدٍّ يطال مكة المكرمة، مشددًا على دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولات للمساس بحرمة المقدسات الإسلامية.

وقال أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد إن مصر ترفض بشكل قاطع أي تصرفات أو أفعال من شأنها انتهاك حرمة مكة المكرمة أو تهديد أمنها، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن المساس بمكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وعدم الاقتراب منها بأي شكل.

أحمد موسى: بحلف بالله الإخوان ماعملوش حاجة لمصر وخربوا الدولة خلال فترة حكمهم



قال الإعلامي أحمد موسى: «بحلف بالله الإخوان ماعملوش حاجة لمصر، وخربوا الدولة المصرية خلال فترة حكمهم»، وذلك خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد».

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد أن فترة حكم جماعة الإخوان شهدت، بحسب ما ذكره، أضرارًا طالت الدولة المصرية، مؤكدًا تمسكه برؤيته تجاه ما جرى خلال تلك الفترة.

وتابع :بعض الكيانات التي تدعم عملاء التنظيم الإخواني والمنظومات المرتبطة به تشترط عليهم عدم دعم قطاع غزة.

أحمد موسى: الدولة المصرية بتساعد وتعالج أشقاءنا في غزة من قوت الشعب المصري



قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية بتساعد وبتعالج أشقاءنا في غزة من قوت مصر ومن قوت الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ما تقدمه مصر يأتي دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال ظروفه الصحية تلقى رسائل وفيديوهات من أهالي غزة يدعون له، قائلًا: «محبتنا واحدة».

وأوضح أن بعض الكيانات التي تدعم عملاء التنظيم الإخواني والمنظومات المرتبطة به تشترط عليهم عدم دعم قطاع غزة.

وتابع أن هناك مواقف وممارسات مرتبطة بهذه الكيانات، مشيرًا إلى ما وصفه بشروط يتم وضعها أمام من تدعمهم، ومن بينها عدم تقديم الدعم لغزة.

هيئة المجتمعات العمرانية: فرص جديدة للمصريين بالخارج لحجز أراضي «بيت الوطن»



كشف أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، عن طرح 15 ألفًا و500 قطعة أرض للمصريين في الخارج، مع زيادة المعروض من الأراضي المتاحة للحجز خلال المرحلة الحالية، بهدف توفير بدائل وخيارات أكبر أمام المواطنين.

وأوضح خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن الطرح الجديد يتضمن 351 قطعة أرض في الحي الرابع بالقاهرة الجديدة، ضمن الجزء المخصص لمشروع «بيت الوطن».

وأكد أن زيادة المعروض من الأراضي تأتي في إطار التوسع في إتاحة الفرص أمام المصريين بالخارج، وتوفير مساحات ومواقع متنوعة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم في الاستثمار وامتلاك الأراضي داخل مصر.