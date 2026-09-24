أخبار التكنولوجيا| أفضل أجهزة لوحية بالأسواق في 2026.. ومايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كليا بترقيات خارقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزتها الرائدة، وتشمل جهاز Surface Pro مقاس 12 بوصة وجهاز Surface Laptop مقاس 13 بوصة، مع ترقيات ملحوظة في الأداء.

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

أطلقت شركة ريلمي إصداراً خاصاً وعشاق السحر بانتظاره؛ حيث كشفت رسمياً عن هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition لتُثري به تشكيلتها الصادرة مؤخراً هذا العام. يحافظ هذا الإصدار الاستثنائي على كامل القوة العتادية والتقنية للطراز القياسي، لكنه يعيد تعريف التصميم الخارجي ليأخذك في رحلة بصرية داخل عالم السحر والخيالات.

ترقية تاريخية في الكاميرا.. هذا ما نعرفه عن هاتف OnePlus 16 المنتظر

بدأت شركة ون بلس بالكشف تدريجياً عن تفاصيل هاتف ون بلس 16، المقرر الإعلان عنه في الصين خلال شهر أكتوبر. حتى الآن، أكدت الشركة تفاصيل شاشته ومعالجه، وكشف أحدث إعلان تشويقي لها عن مواصفات الكاميرا وأنماط التصوير الاحترافية. يشير هذا إلى أن ون بلس 16 قد يمثل ترقية ملحوظة عن ون بلس 15 من حيث إمكانيات التصوير.

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية بالأسواق في 2026ا

أكدت شركة شاومي إطلاق جهاز Redmi Pad 2 رسميًا في 5 يونيو 2025.

وقبل الإطلاق، نشرت الشركة صورًا تشويقية تكشف عن تصميم الجهاز اللوحي وميزاته الرئيسية.

على الجانب الآخر، من المقرر أن يأتي Redmi Pad 2 مزود بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز.

وبالمقارنة مع Redmi Pad Pro الأكبر حجمًا، يُعتبر الجهاز أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا على الوسائط المتعددة.

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بأربعة مكبرات صوت، كما يوفر الجهاز اللوحي اتصال 4G، مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra.