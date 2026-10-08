أشرف قاسم: نتيجة القمة لن تؤثر على مصير معتمد جمال.. والخسارة بنتيجة كبيرة تطيح بعموتة

قال أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، إن نتيجة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك لن يكون لها تأثير على مصير معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الأمر قد يكون مختلفًا بالنسبة للحسين عموتة، المدير الفني للأهلي.

وأوضح أشرف قاسم خلال استضافته في برنامج "|يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، أن الأهلي وعموتة لا يملكان أي مبرر للخسارة بنتيجة كبيرة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الهزيمة الثقيلة قد يكون لها تأثير على مشوار المدرب المغربي مع الفريق الأحمر.

وأضاف أن الأهلي والزمالك ارتكبا العديد من الأخطاء خلال المباريات السابقة، وهو ما يجعل التعامل مع تفاصيل المباراة وإدارة اللقاء من جانب الجهازين الفنيين أمرًا مهمًا للغاية.