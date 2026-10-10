أوكرانيا تطلب دعمًا عاجلًا.. فنلندا تتعهد بذخائر إف-16 وسط مخاوف من ضربات روسية جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فنلندا ستزود بلاده بذخائر لمقاتلات «إف-16» خلال الأيام المقبلة، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية لمواجهة الهجمات الروسية، بما في ذلك الطائرات المسيرة من طراز «شاهد» العاملة بالطاقة النفاثة.

وقال زيلينسكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس» يوم السبت، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بحثا خلاله الهجمات الروسية الأخيرة على كييف وسبل تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جانبه، أعلن ستوب أن بلاده قدمت، الجمعة، حزمة الدعم الخامسة والثلاثين لأوكرانيا، مؤكدًا أن فنلندا تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، ناقش زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات الهجمات الروسية المتواصلة، والحاجة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، محذرًا من استمرار ارتفاع خطر الضربات الصاروخية الروسية خلال الأيام المقبلة.

اتهامات لروسيا باستغلال عائدات النفط

وحذر الرئيس الأوكراني من أن زيادة الإيرادات الروسية الناتجة عن صادرات المنتجات النفطية قد تمنح موسكو موارد إضافية لتمويل عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن الأموال الإضافية يمكن أن تُستخدم لشراء المكونات والمعدات اللازمة لإنتاج الأسلحة وتطوير الطائرات المسيرة وتصنيع الصواريخ.

ودعا زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب، معتبرًا أن موسكو لن تتجه إلى إنهاء الصراع ما لم تواجه قيودًا على قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.

هجمات روسية على كييف ومنشآت الطاقة

وأشار زيلينسكي إلى أن اتصاله مع ماكرون جرى بالتزامن مع هجوم روسي بصواريخ باليستية على كييف، إلى جانب هجمات متكررة بطائرات مسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، مؤكدًا اعتراض بعض الصواريخ.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده تحتاج إلى حزم إضافية من أنظمة الدفاع الجوي، داعيًا شركاءها إلى تسريع القرارات المتعلقة بتقديم الدعم العسكري، في ظل استمرار الهجمات الروسية ومخاطر اتساع الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.