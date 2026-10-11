أخبار التكنولوجيا| شركات التكنولوجيا تستعد لأسوأ سيناريو خلال أشهر و كيف تحمي بياناتك الرقمية وتغلق حساب فيسبوك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

خطأ واحد يدمر جهازك.. ماذا تفعل إذا انسكب الماء على اللابتوب؟

قد يؤدي انسكاب السوائل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أضرار جسيمة، سواء أثناء العمل أو التسوق عبر الإنترنت، ما يدفع المستخدمين إلى محاولة تشغيل الجهاز سريعا للاطمئنان على سلامته، إلا أن التسرع في هذه الحالة قد يزيد من حجم التلف ويؤدي إلى أعطال يصعب إصلاحها.

ويعد تشغيل اللابتوب قبل التأكد من جفافه بالكامل من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها، إذ قد تتسبب الرطوبة المتبقية في حدوث دوائر كهربائية قصيرة وإتلاف المكونات الداخلية.

كارثة الذكاء الاصطناعي تقترب.. شركات التكنولوجيا تستعد لأسوأ سيناريو خلال أشهر

تستعد شركات الذكاء الاصطناعي لاحتمال وقوع حادث كارثي خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وسط مخاوف لدى مسؤولين تنفيذيين من أن يؤدي وقوع حادث كبير إلى موجة غضب شعبي واسعة، تدفع الحكومات إلى فرض قيود تنظيمية صارمة على القطاع، وفقا لما أورده موقع “أكسيوس” الأمريكي.

وبحسب التقرير، تجري قيادات في القطاع تدريبات ومحاكاة لأسوأ السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك هجمات إلكترونية قد تتسبب في تعطيل الخدمات المالية، والاتصال بالإنترنت، وإمدادات الكهرباء والمياه

مؤقتًا أو نهائيًا إليك كيف تحمي بياناتك الرقمية وتغلق حساب فيسبوك

مؤقتًا أو نهائيًا إليك كيف تحمي بياناتك الرقمية وتغلق حساب فيسبوكلمياء الياسين

يُعد فيس بوك أحد أكثر منصات الاتصال شهرة في العالم؛ حيث يربط بين مليارات البشر ويجعل العالم أشبه بقرية صغيرة. ورغم ذلك، فإن استخدامه له وجه آخر؛ فإذا كنت حذرًا بشأن مشاركة الكثير من بياناتك الشخصية علنًا، أو لا تحب فكرة تتبع المنصة لتحركاتك الرقمية، فقد ترغب في إيجاد طريقة للخروج من هذا المأزق لحماية خصوصيتك.

في هذا الدليل، سنأخذ بيدك خطوة بخطوة لتعطيل حسابك مؤقتًا أو حذفه بشكل دائم

لحماية خصوصيتك إليك.. كيفية اكتشاف برامج التجسس في هاتفك المحمول

خطوات عديدة يمكنك اتخاذها بشكل مباشر وذلك للكشف عن العديد من على هاتفك المحمول في محاولة سرقة بياناتك ومحاولة الوصول إلى كافة بيانات المستخدم السرية ثم سرقتها بشكل مباشر بعد أن تقوم بسرقة كلمات المرور أو صور البطاقات البنكية .

يمكن لبرامج التجسس من فتح كاميرا هاتفك والمايكروفون وذلك بشكل عشوائي دون إنذارك أو تتبع حركة المستخدم ومراقبته بشكل كامل، ويمكن لبعض البرامج أن تتيح عرض شاشة الهاتف.

ووفقا لمجلة فوربس يمكن الكشف عن برامج التجسس على الهاتف، مهما كان نوعها وهدفها.

لعشاق التصوير.. أوبو تعلن إطلاق سلسلة هواتف "Find X10" بميزات استثنائية

كشفت شركة "أوبو" رسمياً عن استعدادها لطرح أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة "فايند إكس 10" (Find X10) قريباً في الأسواق، لتقدم تجربة تصوير احترافية وأداءً فائق السرعة.

من الشاشة إلى البطارية والكاميرات.. كيف سيمثل OnePlus 16 قفزة تاريخية مقارنة بـ OnePlus 15؟

تستعد شركة ون بلس للإعلان عن هاتف ون بلس 16 في الصين يوم 12 أكتوبر . من المتوقع أن يمثل الهاتف نقلة نوعية مقارنةً بهاتف ون بلس 15، مع تحسينات في الشاشة والكاميرات والمعالج والبطارية.