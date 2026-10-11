مؤقتًا أو نهائيًا إليك كيف تحمي بياناتك الرقمية وتغلق حساب فيسبوك

يُعد فيس بوك أحد أكثر منصات الاتصال شهرة في العالم؛ حيث يربط بين مليارات البشر ويجعل العالم أشبه بقرية صغيرة. ورغم ذلك، فإن استخدامه له وجه آخر؛ فإذا كنت حذرًا بشأن مشاركة الكثير من بياناتك الشخصية علنًا، أو لا تحب فكرة تتبع المنصة لتحركاتك الرقمية، فقد ترغب في إيجاد طريقة للخروج من هذا المأزق لحماية خصوصيتك.

في هذا الدليل، سنأخذ بيدك خطوة بخطوة لتعطيل حسابك مؤقتًا أو حذفه بشكل دائم

إلغاء تنشيط حسابك على الفيسبوك





وفقا لموقع “avg” تعد أسرع طريقة لإلغاء تنشيط صفحة فيسبوك أو تعليق حساب فيسبوك هي تسجيل الدخول إلى فيسبوك والانتقال إلى إعدادات الخصوصية لحذف أو إلغاء تنشيط حساب فيسبوك والنقر فوق الخيار الأول: إلغاء تنشيط الحساب .

سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك قبل تأكيد التعطيل المؤقت. بمجرد تأكيد التعطيل، يمكنك إعادة تنشيط حساب Facebook الخاص بك في أي وقت تريده ويجب الانتباه إلى أنه حتى بعد إلغاء تنشيط حساب Facebook الخاص بك، قد تظل بياناتك في أيدي وسطاء البيانات

طريقة أخرى لإلغاء تنشيط حساب Facebook

هناك طريقة أخرى لإلغاء تنشيط حساب Facebook الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو المتصفح وهي اتباع دليل إلغاء تنشيط Facebook خطوة بخطوة التالي: