الغربية.. تحصين 222 ألفا و503 حيوانات من الأبقار والأغنام والماعز

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، عن استعداد المديرية لفعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة فى الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، والتى تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية



وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 222 ألف و503 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

ولفتت إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحرك تنفيذي عاجل



وناشدت المديرية، جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.