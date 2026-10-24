قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
سنسحق إسرائيل كالحشرات.. أميرال تركي يفجّر تهديدا مدويا ويكشف سيناريو الحرب
رئيس البرلمان العربي الجديد يعقد مؤتمرًا صحفيا بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تحصين 222 ألفا و503 حيوانات من الأبقار والأغنام والماعز

تحصينات المواشي
تحصينات المواشي
الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، عن استعداد المديرية لفعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة فى الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، والتى تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية 


وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية ، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  222 ألف و503 حيوان من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

ولفتت إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحرك تنفيذي عاجل 


وناشدت المديرية، جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بالوحدات بيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو المتنقلة من باب إلي باب، وأن التحصينات آمنة وفعالة.

اخبار محافظة الغربية قوافل بيطرية تحصينات المواشي الحمي القلاعية الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

كومباني

كومباني يغيب لأسابيع.. بايرن ميونخ يكشف تطورات جديدة بشأن حالة مدربه

الزمالك

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. الزمالك يواجه الجيش الرواندي وديربي ناري بين تشيلسي وتوتنهام

مونويرا

رسميًا.. مونويرا حكمًا للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد