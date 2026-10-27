رسائل توعوية ببورسعيد.. أبو ليمون يؤكد على أهمية رفع الوعي بسلامة الغذاء

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الوعي المجتمعي، تأتي هذه الرسائل التوعوية للتأكيد على أهمية اتباع الممارسات الصحية السليمة في تداول الأغذية وإعدادها وحفظها، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المرتبطة بتلوث الطعام.

سلامة الغذاء .. أمان المواطن

وأكد محافظ بورسعيد ، على أهمية رفع الوعي بسلامة الغذاء، بدءًا من اختيار المنتجات من مصادر موثوقة، مرورًا بطرق إعدادها وتخزينها بصورة صحيحة، وصولًا إلى الالتزام بقواعد النظافة العامة داخل المنازل، بما يعزز السلوكيات الصحية ويحافظ على سلامة أفراد الأسرة.