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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق ألعاب الكلمات الذكية.. حلول وتلميحات لغز Strands من صحيفة نيويورك تايمز

ألعاب
ألعاب
احمد الشريف

تجذب لعبة الكلمات الشهيرة (Strands) التي تقدمها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ملايين اللاعبين يومياً حول العالم. وتتطلب هذه اللعبة تركيزاً عالياً وقدرة على ربط الحروف في اتجاهات مختلفة لكشف الكلمات المخفية التي تدور حول موضوع يومي محدد.

فكرة اللعبة وأسرارها

وبحسب تقرير نشره موقع "ماشابل" (Mashable) التقني والترفيهي، تعتمد لعبة (Strands) على فكرة البحث عن الكلمات بطريقة غير تقليدية. 

فبدلاً من البحث في خطوط مستقيمة فقط، يمكن للكلمة أن تغير اتجاهها صعوداً وهبوطاً أو بشكل قطري، لتكوين أشكال وأنماط غريبة على الشبكة.

الهدف الأساسي هو استخدام كل حرف موجود في الشبكة المربعة لتكوين كلمات مترابطة. 

ويجمع هذه الكلمات دائماً "موضوع موحد" (Theme)، بالإضافة إلى كلمة أو عبارة رئيسية تعرف باسم (Spangram) تلمس أطراف الشبكة من اليمين لليسار أو من أعلى لأسفل، وتلخص فكرة اللغز بأكمله.

تلميحات لغز اليوم

ولمساعدة اللاعبين الذين يشعرون بالإحباط أو لا يملكون الوقت الكافي للحل، قدم الموقع تلميحات خاصة لغز يوم 14 نوفمبر. 

وتدور فكرة لغز اليوم حول "متعة مرحلة ما قبل المدرسة"، حيث ترتبط جميع الكلمات المخفية بألعاب وأنشطة الأطفال الصغار.

وأوضح التقرير أن العبارة الرئيسية (Spangram) للغز اليوم تمتد بشكل أفقي على الشاشة، وهي عبارة عن لعبة طفولية شهيرة تُعرف باسم "اتبع القائد" (Follow the Leader).

حلول الكلمات الكاملة

وإذا كنت ترغب في إنهاء اللغز فوراً وتوفير وقتك، فقد كشف التقرير عن القائمة الكاملة للكلمات المخفية في شبكة اليوم. 

وتضمنت الكلمات أفعالاً حركية ترتبط بألعاب الأطفال، وهي: (Tiptoe) أي المشي على أطراف الأصابع، (Spin) الدوران، (Gallop) الركض، (March) السير بانتظام، (Skip) الوثب، (Walk) المشي، و(Jump) القفز، لتكتمل بذلك شبكة الكلمات بنجاح.

لعبة Strands لعبة الكلمات لغز spangram

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