تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة هيونداي جيتز موديل 2007.‏

تعتمد هيونداي جيتز موديل 2007 على محرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بـ 16 صباباً، وتبلغ سعته الفعلية 1599 سي سي، ليولد قوة قدرها 105 أحصنة عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 144 نيوتن/متر عند 4500 دورة في الدقيقة.

يتصل المحرك بمنظومة دفع أمامي عبر ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، مما يمنح السيارة تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية للمانيوال و11.2 ثانية للأوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة للمانيوال و170 كم/ساعة للأوتوماتيك.

أما فيما يخص الاستهلاك والوزن والتجهيزات الميكانيكية المرتبطة بها، فيبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كم في النسخة اليدوية و7.4 لتر لكل 100 كم في الأوتوماتيك مع خزان وقود بسعة 45 لتراً، بينما يتراوح الوزن الفارغ للسيارة بين 1035 و1110 كجم، وتعتمد على جنوط بمقاس 14 أو 15 بوصة.

وعن سعر هيونداي جيتز موديل 2007 ‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏