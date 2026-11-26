أطلقت شركة هونر هاتفها الرائد الجديد Honor Magic9 Pro Max عالمياً بدءاً من ماليزيا في 24 نوفمبر 2026، على أن يصل رسمياً إلى أسواق الخليج خلال فعالية إقليمية في أبوظبي يوم 21 ديسمبر المقبل.

هاتف هونر Magic9 Pro Max

أعلنت شركة هونر رسمياً عن بدء التوسع العالمي لهاتفها المنتظر هونر Magic9 Pro Max بعد إطلاقه الأولي في الصين أواخر سبتمبر، حيث انطلقت مبيعاته الدولية من السوق الماليزي مع التركيز على قدرات التصوير السينمائي المطورة بالتعاون مع شركة ARRI العالمية.

أما عن أبرز المواصفات التقنية فيأتي الهاتف بلوحة LTPO OLED قياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة استثنائي يصل إلى 10,000 شمعة.

على الجانب الاخر يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 بدقة تصنيع 2 نانومتر مع شريحة التصوير H1 وتحديث MagicOS 11 المبني على أندرويد 17.

أما عن مواصفات التصوير فيعمل الهاتف بكاميرا ثلاثية تضم عدسة رئيسية 200 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوب 200 ميجابكسل (3.5x) وعدسة واسعة 50 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي 55 ميجابكسل.

أما عن سعة البطارية فيأتي الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ 8,000 مللي أمبير للنسخة العالمية، وتدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط سلكياً و80 واط لاسلكياً.

أما عن موعد الإطلاق فمن المتوقع إطلاق الهاتف بنحو 1,460 دولاراً أمريكياً في 21 ديسمبر 2026.