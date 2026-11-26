في إنجاز علمي غير مسبوق يجمع بين أقدم وسيلة عرفها الإنسان لتحديد الوقت وأحدث تقنيات الفيزياء الكمومية، نجح فريق من علماء الفيزياء في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، في ابتكار أول ساعة بصرية كمومية في العالم تضبط توقيتها باستخدام ضوء الشمس المباشر.

أول ساعة بصرية كمومية



آلية العمل والابتكار التقني

تعتمد الساعات البصرية والكمومية التقليدية في عملها على تذبذبات الإلكترونات داخل ذرات معزولة بدقة متناهية داخل المختبرات، وتُضبط هذه التذبذبات باستخدام أجهزة ليزر متطورة ومكلفة. إلا أن الفريق البحثي تمكن من كسر هذه القاعدة عبر استبدال المرجع المختبري بضوء الشمس الطبيعي.

تعمل الساعة الجديدة من خلال جهاز بصري متخصص يُعرف باسم "الكوليماتور" (Collimator)، يُثبت على سطح المنشأة لتتبع حركة الشمس بدقة والتقاط أشعتها. بعد ذلك، يُنقل الضوء عبر ألياف ضوئية إلى داخل المختبر، حيث يستعين العلماء بخط امتصاص الحديد المتعادل (Fe I) الموجود في الطيف الشمسي بوصفه "بندولاً" أو مرجعاً ترددياً لضبط إيقاع الساعة ومزامنتها.

آفاق فلكية تتجاوز قياس الزمن

مجال الأبحاث الفلكية

لا تقتصر أهمية هذا الابتكار على تقديم مفهوم جديد لقياس الزمن فحسب، بل تمتد لتفتح آفاقاً واسعة فقد أثبتت التجارب العملية قدرة الساعة على رصد التغيرات الطيفية الدقيقة جداً؛ إذ نجحت خلال الكسوف الجزئي للشمس عام 2024 في تسجيل انزياح طيفي دقيق نتج عن مرور القمر أمام قرص الشمس.



ويؤكد الخبراء أن هذه التقنية قد تتحول مستقبلاً إلى أداة فلكية فعالة لدراسة النشاط الشمسي، مثل البقع والانفجارات الشمسية، وفهم التغيرات في سرعة الشمس. والأهم من ذلك، أنه في حال توجيه هذه الساعة نحو ضوء النجوم البعيدة عبر تلسكوبات ضخمة، فقد تسهم في رصد الانزياحات الطيفية التي تشير إلى وجود كواكب شبيهة بالأرض تدور خارج مجموعتنا الشمسية.

يمثل هذا الابتكار خطوة رائدة نحو توظيف الموارد الطبيعية في أعقد التقنيات الكمومية، مما يمهد الطريق لاكتشافات علمية جديدة في الفيزياء وعلوم الفضاء.