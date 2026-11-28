أطلقت Best Buy عروض الجمعة السوداء 2026 على أكثر من 50 منتجاً اختبرها فريق Wirecutter التابع لصحيفة «نيويورك تايمز»، بخصومات تشمل السماعات والهواتف والألعاب والأجهزة المنزلية الذكية.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع، شملت العروض منتجات أبل وجوجل وسوني وموتورولا.

AirPods وSony بسعر منخفض

وصلت سماعات Apple AirPods Pro 3 إلى 150 دولاراً بدلاً من 200 دولار في Best Buy، بخصم 50 دولاراً بنسبة 25 بالمئة.

وتوفر السماعات ميزات تشمل قدرات مساعد السمع والترجمة الفورية للغات وتتبع معدل ضربات القلب.

وانخفضت سماعات Sony WH-1000XM5 إلى 170 دولاراً بدلاً من 250 دولاراً في Best Buy، بخصم 80 دولاراً بنسبة 32 بالمئة.

كما وصلت سماعات Beats Powerbeats Pro 2 إلى 180 دولاراً بدلاً من 250 دولاراً، مع خصم 70 دولاراً.

Pixel 11 Pro وRazr Fold بخصومات كبيرة

انخفض هاتف Google Pixel 11 Pro إلى 750 دولاراً بدلاً من 1100 دولار في Best Buy، بخصم 350 دولاراً بنسبة 32 بالمئة. ويأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة بدقة 1280×2856 ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرات متطورة ودعم Pro Zoom.

ووصل هاتف Motorola Razr Fold إلى 1500 دولار بدلاً من 1900 دولار في Best Buy، بخصم 400 دولار.

كما انخفض Motorola Razr Ultra لعام 2026 إلى 1300 دولار بدلاً من 1500 دولار، بخصم 200 دولار.

AirTag وبطارية Belkin بأسعار منخفضة

وصل Apple AirTag الجيل الثاني إلى 18 دولاراً بدلاً من 29 دولاراً في Best Buy، بخصم 11 دولاراً بنسبة 38 بالمئة.

ويأتي الجهاز بمدى Bluetooth أطول ومكبر صوت أعلى وشريحة Ultra-wideband لتحديد الاتجاهات بدقة أكبر.

كما انخفضت بطارية Belkin BoostCharge Plus 10K إلى 39 دولاراً بدلاً من 50 دولاراً في Best Buy، بخصم 11 دولاراً.

وتوفر البطارية كابلين مدمجين وقدرة تكفي لشحن معظم الهواتف حتى ثلاث مرات.

ألعاب وشاشات بخصومات تصل 50 بالمئة

انخفضت شاشة الألعاب Dell Alienware AW2726DM إلى 280 دولاراً بدلاً من 350 دولاراً في Best Buy، بخصم 70 دولاراً.

كما وصلت شاشة Asus ROG Strix XG27JCG إلى 632 دولاراً بدلاً من 805 دولارات.

وانخفضت لعبة «Assassin’s Creed: Shadows» إلى 25 دولاراً بدلاً من 35 دولاراً في Best Buy، بينما وصلت «Resident Evil Requiem» إلى 40 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً، كما انخفضت «Gran Turismo 7» إلى 30 دولاراً بدلاً من 40 دولاراً.

أجهزة منزلية ذكية وتلفزيونات OLED

وصل Ring Wired Doorbell الجيل الثاني إلى 50 دولاراً في حزمة مع جهاز Chime في Best Buy، بدلاً من 80 دولاراً، بخصم 30 دولاراً. كما انخفض جهاز TP-Link Tapo TP25 الخارجي إلى 16 دولاراً بدلاً من 26 دولاراً، بخصم 38 بالمئة.

ووصل تلفزيون Sony Bravia 8 II OLED مقاس 65 بوصة إلى 2200 دولار بدلاً من 2600 دولار في Best Buy، بينما انخفض مقاس 55 بوصة إلى 1800 دولار في أمازون وWalmart. كما وصلت شاشة Echo Show 11 إلى 155 دولاراً بدلاً من 220 دولاراً، بخصم 65 دولاراً.