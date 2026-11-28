أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، رصد جميع الاعمال التي تتم من التسليك والملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية " بالسويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالإضافة الي صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي تم سرقتها، وذلك للحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة : رصد أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأكد المهندس أحمد التراس، أن تم رصد الانتهاء تماما من أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي لمنطقة القنطرة شرق وخاصة مناظق عزبة المواصله، مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة، منطقة السبع عمارات القديمة، والمدينة الجديدة وشارع بنك مصر، ومنطقة وسط البلد، وشارع التحرير، والاسكان الاجتماعي، ومنطقة الشهر العقاري، بالاضافة الي تطهير كامل لشبكة مدينة أبوصوير، وتطهير شبكات منطقة التعاونيات واسكان مبارك والأوقاف والمميز، ومنطقة البنك بمنطقة المستقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، والمتمثلة في فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن خطة فصل الشتاء لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم القناة، بالأضافة الي صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، جديدة بدل المطابق المفقودة والتي تم سرقتها، وتعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وأشار المهندس أحمد التراس، انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

كما شدد المهندس أحمد التراس، على مديرى القطاعات ومناطق العموم والادارات بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث علي مدار الساعة.