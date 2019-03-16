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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 16-3-2019

السبت 16/مارس/2019 - 10:50 م
الاهلي
الاهلي
نور عادل
شهد اليوم السبت 16 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها تأهل الأهلي لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة الساورة



















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