أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 16-3-2019

شهد اليوم السبت 16 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها تأهل الأهلي لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة الساورةالأهلي يتأهل لدور الـ 8 بأبطال أفريقيا بالفوز بثلاثية على شبيبة الساورةسيمبا التنزاني يتأهل مع الأهلي لدور الـ 8 بأبطال أفريقياترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة فى دوري أبطال أفريقياأول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقياأول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة بدورى الأبطالمروان محسن: شكرًا للجمهور وهدفنا الفوز باللقب الإفريقيرباعى عربى قوى .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيامحمد يوسف: 3 أسباب حسمت فوز الأهلي بثلاثية على شبيبة الساورةموعد قرعة دور الـ 8 فى دورى أبطال افريقيا.. و3 فرق تنتظر الأهليعبدالحفيظ: الأهلي تأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال عن جدارةطارق قنديل عقب الفوز على شبيبة الساورة: الحمد للهالشناوي: تخطي مرحلة المجموعات خطوة مهمة نحو استعادة اللقب الإفريقيوائل جمعة يكشف عن أفضل ما في الأهلي بعد ثلاثية شبيبة الساورةلاسارتي: الأهلى حقق المطلوب فى دور المجموعات والقادم أفضلالأهلي راحة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورةمران خاص بالتتش للغائبين عن مواجهة الأهلي والساورة الجزائري حمدي فتحي يواصل التأهيل في الجيم والجري للعودة لتدريبات الأهليوليد سليمان يعود لتدريبات الأهليشباب الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ٢ - صفر في دوري الجمهورية