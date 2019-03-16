أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 16-3-2019

شهد اليوم السبت 16 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها تأهل الأهلي لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة الساورة











































































