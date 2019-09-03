حدث ليلا .. المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن.. مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ .. الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، الموافق 2 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن
قال العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن هناك أكثر من ٢٦٠٠ مشروع في جميع أنحاء الجمهورية تشرف عليها القوات المسلحة بصفتها جهة إدارية فقط وأن جميع العاملين في تلك المشاريع هم "مدنيين" بحجم عمالة يقارب 5 مليون فني و عامل ومهندس.
تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو
أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم بالفريق الأبيض.
تشاجروا بسبب كرة القدم.. مصرع طالب ثانوي في الدقهلية على يد زملائه
لقى طالب بالمرحلة الثانوية من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه، إثر خلاف بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم.
مستقبل وطن ينظم عددا من المعارض ومنافذ السلع المخفضة في 10 محافظات
أعلن حزب مستقبل وطن، عن تنظيمه عدة فعاليات بداية شهر سبتمبر الجاري، في 10 محافظات من بينها معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة عن الاسواق، وندوات تثقيفية وتوعوية.
هدوء حذر بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
على الرغم من تراجع التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد التصعيد الخطير وتبادل قصير لإطلاق النار، يبقى احتمال حصول مواجهة جديدة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قائما.
أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة عن نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الول لكرة القدم بالنادي.
فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب
وجه مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وذلك بسبب تصريحات مدير الكرة بالفريق الاول سيد عبدالحفيظ عن نجله أمير مرتضى.
قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج وراك_ومعاك_يازمالك قبل المبارة النهائية امام نادى براميدز فى كأس مصر.
مصرع 8 أشخاص و26 في عداد المفقودين إثر احتراق وغرق سفينة بولاية كاليفورنيا
أعلنت السلطات الأمريكية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا.
العراق يشكو الكويت لـ مجلس الأمن
سلم مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما
قُتل 5 أشخاص على الأقل إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان في جزر البهاما، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد.. فيديو جديد لـ لحظة استهداف حزب الله مركبة عسكرية إسرائيلية
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو جديد للحظة استهداف حزب الله عربة إسرائيلية بقذيفة قرب في ثكنة أفيفيم.
ارتفاع عدد قتلى تفجير كابول إلى 16 قتيلا و119 مصابا
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي ضرب العاصمة كابول أمس، إلى 16 قتيلا و119 مصابًا.
هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف العربي يصدر بيانا عاجلا
أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا قال فيه إن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما تجاه السعودية باستخدام طائرة مسيرة.
ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع، رصد لحظة وفاة مغنية الراب الإسبانية جوانا ساينز، وهي تغني أمام جمهورها على المسرح.
صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر
أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا حول قرار اعتزالها وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.
المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن
قال العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن هناك أكثر من ٢٦٠٠ مشروع في جميع أنحاء الجمهورية تشرف عليها القوات المسلحة بصفتها جهة إدارية فقط وأن جميع العاملين في تلك المشاريع هم "مدنيين" بحجم عمالة يقارب 5 مليون فني و عامل ومهندس.
تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو
أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم بالفريق الأبيض.
تشاجروا بسبب كرة القدم.. مصرع طالب ثانوي في الدقهلية على يد زملائه
لقى طالب بالمرحلة الثانوية من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه، إثر خلاف بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم.
مستقبل وطن ينظم عددا من المعارض ومنافذ السلع المخفضة في 10 محافظات
أعلن حزب مستقبل وطن، عن تنظيمه عدة فعاليات بداية شهر سبتمبر الجاري، في 10 محافظات من بينها معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة عن الاسواق، وندوات تثقيفية وتوعوية.
هدوء حذر بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
على الرغم من تراجع التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد التصعيد الخطير وتبادل قصير لإطلاق النار، يبقى احتمال حصول مواجهة جديدة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قائما.
أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته الاخيرة عن نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الول لكرة القدم بالنادي.
فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب
وجه مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وذلك بسبب تصريحات مدير الكرة بالفريق الاول سيد عبدالحفيظ عن نجله أمير مرتضى.
قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج وراك_ومعاك_يازمالك قبل المبارة النهائية امام نادى براميدز فى كأس مصر.
مصرع 8 أشخاص و26 في عداد المفقودين إثر احتراق وغرق سفينة بولاية كاليفورنيا
أعلنت السلطات الأمريكية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا.
العراق يشكو الكويت لـ مجلس الأمن
سلم مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما
قُتل 5 أشخاص على الأقل إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان في جزر البهاما، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد.. فيديو جديد لـ لحظة استهداف حزب الله مركبة عسكرية إسرائيلية
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو جديد للحظة استهداف حزب الله عربة إسرائيلية بقذيفة قرب في ثكنة أفيفيم.
ارتفاع عدد قتلى تفجير كابول إلى 16 قتيلا و119 مصابا
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي ضرب العاصمة كابول أمس، إلى 16 قتيلا و119 مصابًا.
هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف العربي يصدر بيانا عاجلا
أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا قال فيه إن مليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما تجاه السعودية باستخدام طائرة مسيرة.
ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع، رصد لحظة وفاة مغنية الراب الإسبانية جوانا ساينز، وهي تغني أمام جمهورها على المسرح.
صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر
أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار جدلا واسعا حول قرار اعتزالها وهروبها من مصر بعد ازماتها الاخيرة مع الرقابة على المصنفات الفنية حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيها عن تواجدها فى مصر وتحديدا بالاسكندرية وهو الامر الذى يثير الشكوك حول هروبها واعتزالها الرقص.