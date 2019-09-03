حدث ليلا .. المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن.. مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ .. الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما

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