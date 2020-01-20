أخبار البرلمان: النواب يستدعي وزيرة الصحة.. تفاصيل تحصيل رسوم القمامة بعد وقفها على فواتير الكهرباء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 19 يناير:





أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية التى قال فيها إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية فى السوق المحلى منها ما يتوفر بديل لها ومنها لا يوجد لها أى بدائل، وأن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل فى حين أن ما يقرب منه 15 نوعًا من الدواء مختفٍ وليس له بديل.





تفاقمت أزمة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مع أعضاء مجلس النواب، الذين اتهموها بالتقصير والتخبط في الإدارة، ما أدى إلى تردي أوضاع الخدمات الصحية بشكل عام، وتدهور القطاع الصحي إلى حد بعيد، بسبب السياسة التي وصفونها بغير الرشيدة، كذلك لم يكن لوزيرة الصحة أي بصمة واضحة تعمل على تقدم القطاع الطبي، وفقًا لهم.





أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أنه من المقرر إصدار قانون من البرلمان لتحصيل رسوم النظافة، من خلال شركة قابضة للقمامة، وذلك بعد وقف تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، بداية من يوليو المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر.





بدأ وفد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم، الأحد، زيارة لمنطقة مرسى علم، لتفقد المنشآت السياحية الجديدة والتعرف على مشاكل المستثمرين بالمنطقة.





استمع وفد اللجنة برئاسة النائب عمرو صدقى لشرح من اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات ولواء طيار طارق تبان مدير مطار مرسى علم.





وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا.





أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أدان نفسه وسياسات وزارته 3 مرات فى تصريحات أطلقها وتتعلق بـ 3 ملفات ولا بد للحكومة من ومواجهتها لإنقاذ الفلاح المصرى وفى مقدمة هذه الملفات ملف الأسمدة والمبيدات.





شهد النصف الأول من شهر يناير بالعام الجاري 2020، نشاط برلماني مكثف برئاسة د. علي عبد العال، وذلك بجلسة تاريخية بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، ومناقشة أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي، والموافقة على " 6" قوانين و" 3 " اتفاقيات، مع تسلم عبد العال نسخة من الدستور المصري المترجم للغة الكورية، والمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي بجنيف .





وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تحية قلبية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى على قراره بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام واصفا هذا القرار بأنه انتصار كبير للدستور والقانون ولحقوق الطفل المصرى.





افتتح حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب الهادفة للتلاحم المستمر مع الجماهير، وبناءً على توجيهات عادل ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، في ضوء سياسة الحزب وحدة حدائق أكتوبر لحزب مستقبل وطن بحضور حشد كبير من أعضاء حزب مستقبل وطن وكوادر شابة واعدة من الأمانات التابعة لأمانة 6 أكتوبر.