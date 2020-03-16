أهم الأخبار ليلا .. رانيا يوسف تبهر الجمهور في ظهور جديد ..11 قرارا صعبا لمواجهة كورونا في السعودية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

كشفت مسئول أمريكي، عن إجراء أول تجربة سريرية للقاح محتمل للحماية من فيروس كورونا، اليوم الإثنين.

أصدرت جامعة المنصورة بيانا مساء أمس الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا covid 19، وحرصا من إدارة مستشفيات جامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر آخر تداعيات الموقف داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة و بناء على ما تم من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية.







