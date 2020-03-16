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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا .. رانيا يوسف تبهر الجمهور في ظهور جديد ..11 قرارا صعبا لمواجهة كورونا في السعودية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:33 ص
أهم الأخبار ليلا
أهم الأخبار ليلا
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فريق صدى البلد

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...


كشفت مسئول أمريكي، عن إجراء أول تجربة سريرية للقاح محتمل للحماية من فيروس كورونا، اليوم الإثنين. 

نشرت الفنانة رانيا يوسف علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة لها جديدة. 


أصدرت جامعة المنصورة بيانا مساء أمس الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا covid 19، وحرصا من إدارة مستشفيات جامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر آخر تداعيات الموقف داخل المستشفيات الجامعية والمراكز  الطبية المتخصصة و بناء على ما تم من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي  فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا  covid 19  خلال الأيام القليلة الماضية.

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، وقف الصلاة في المساجد، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

احتفل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك بزفافه في أحد الأماكن العامة بحضور أهله وأصدقائه. 

استخدمت شركة جوجل أول نظام من نوعه في عالم الهواتف الذكية، وهو نظام مستشعر رادار يسمى  Soli ، في هاتفها Pixel 4 الذى يعتمد بشكل أساسى على عدم الإيماءات الموجودة في العينين وعدم استخدام الأيدى على الإطلاق. 

أصدرت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من القرارات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأخبار عن وقف تصوير مسلسلات رمضان في الوقت الراهن بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

كشف أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة ولاعب الأهلي السابق، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة. 


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