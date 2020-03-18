حدث ليلًا | الحكومة: جاهزون لأسوأ سيناريو يتعلق بـ فيروس كورونا.. تأجيل إعلان نتائج انتخابات الصحف القومية.. حكيم يتصدر تريند جوجل.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن الحكومة منذ اليوم الأول أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنها على أتم الاستعدادات لأي تطورات يمكن أن تحدث وفي أعلى مستوى من الخطورة.
في لافتة إنسانية لزيادة الوعي عند المواطنين بضرورة البقاء في المنزل لمحاربة فيروس كورونا، رفع طبيب يدعى أحمد ربيع، لافتة مكتوبًا عليها: "أنا أبقى في المستشفى من أجلك.. أرجوك أبقى في منزلك من أجلنا" وذلك".
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطبيب رافعًا اللافتة وحازت على آلاف المعجبين، كنوع من التوعية بضرورة البقاء في المنزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة تأجيل اجتماعها لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية الى الأحد المقبل.
تواصل وزارة الداخلية، من تكثيف تواجدها المرورى على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.
وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الشائعات تعتبر من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول في العصر الحالى أن مصر تقف بالمرصاد للقضاء على ظاهرة إطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات.
مع تفشي فيروس كورونا وإجراء الكثير من طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن أبرز طرق الوقاية غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقم الطبي والمطهر اليدوي.
وأشار موقع cdc أن غسل اليدين بالماء والصابون هي الطريقة الأفضل في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهناك الكثير من المعقمات غير الأصلية التي تحتوي على ماء فقط.
أكدت تقارير صحفية رغبة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، في تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لعام إضافي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن لوشيسكو طالب إدارة الزعيم بالإبقاء على المحترف الفرنسي على أقل تقدير للموسم المقبل.
سخر مسئول بنادي النصر السعودي، من عقوبة سلمان الفرج، لاعب الهلال، بإيقافه 4 مباريات، وذلم لعدم تنفيذها.
وكتب سعود الصرامي، المتحدث باسم النصر، عبر حسابه على "تويتر" : "عقوبة الكابتن سلمان الفرج، لم تنفذ"، مشيرا إلى أن الزعيم وقتها، قدم استئنافا، ورَبَحَه.
أثار تأجيل أولمبياد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بسبب الفيروس المنتشر عالميًا "كورونا"، قلق بعد المتابعين بخصوص مشاركة بعض من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي الذي اقتربوا من تخطي حاجز الـ 23 عامًا مثل رمضان صبحي.
تصدَّر الفنان حكيم محرك البحث جوجل بعد نشر مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يسخر خلاله من فيروس كورونا.
وظهر "حكيم" وهو يغنى لـ فيروس كورونا، وقال: "من قبل فيروس كورونا كان السلام بالإيد .. صبح السلام بالإشارة من بعيد لـ بعيد".
تسبب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حالة واسعة من الجدل، وذلك بعد نشره رسالة عبر فيس بوك، تحدث فيها عن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.
"صدى البلد" يرصد في هذا التقرير أبرز مواقف وائل عبد العزيز ضد شقيقته ياسمين وأحمد العوضي:.