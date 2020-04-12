أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج توقف خاصية مهمة..ميزة جديدة في واتساب

مع مرور الوقت بدأت بعض التقنيات المبتكرة للظهور على الساحة من أجل كبح جماح فيروس كورونا المستجد COVID-19، ولعل أحدثها الآن هي من إنتاج شركتي "أبل" و"جوجل" من خلال تعقب الأشخاص لمعرفة من منهم مصاب بالفيروس، وحتى المخالط حاملى الفيروس.