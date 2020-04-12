أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج توقف خاصية مهمة..ميزة جديدة في واتساب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
قال مسئولون أمنيون في هولندا إن عمليات استهداف أبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G تشهد تزايدا كبيرا، بسبب انتشار نظريات مؤامرة تتهمها بتفشى فيروس كورونا.
بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والعزل المنزلى في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، يشعر الكثيرون منا بالملل بسبب البقاء لأوقات طويلة في المنزل.
أعلنت شركة آبل عن إجراء تحديث على خدمتها Apple Maps أو خرائط آبل عن طريق إبراز كل ما يتعلق بطلب الخدمات الغذائية والطبية عند البحث.
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستقوم بإيقاف مساعدها الرقمى S Voice، بحلول الأول من شهر يونيو القادم.
ويعد إطلاق الميزة الجديدة من "فيسبوك" للتخفيف على المستخدمين نفسيًا، بسبب ضغط الأخبار الناتج عن تفشى فيروس كورونا، لما له من آثار سلبية على المستخدمين، عند تعاملهم مع هذا الكم الهائل من أعداد المصابين والوفيات بكل أنحاء العالم.
يصدر تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، العديد من المزايا طوال الوقت، وبعد وصول التطبيق إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، قدم واتساب لمستخدميه ميزة جديدة تمكنهم من التخلص من إزعاج الرسائل الغير مرغوب فيها.
كشفت شركة Honor التابعة لشركة هواوى الصينية عن أسعار سلسلة هواتف Honor Play 4T التى عبارة عن هاتفى Play 4T وPlay 4T Pro بأسعار رخيصة، تناسب الطبقة المتوسطة والشباب.
منذ أيام أعلنت شركة Honor التابعة لشركة هواوى الصينية أنها قد حققت أكثر من 100 مليون يوان صينى في أول ثانية من عرض مؤتمر بيع سلسلة هواتف Honor 30S، بالصين.
مع مرور الوقت بدأت بعض التقنيات المبتكرة للظهور على الساحة من أجل كبح جماح فيروس كورونا المستجد COVID-19، ولعل أحدثها الآن هي من إنتاج شركتي "أبل" و"جوجل" من خلال تعقب الأشخاص لمعرفة من منهم مصاب بالفيروس، وحتى المخالط حاملى الفيروس.كشفت تسريبات جديدة عن أبرز مميزات هاتف Oppo Reno Ace 2 الذى ستقوم بإطلاقه شركة أوبو الصينية خلال أيام، حيث يتميز بإحتوائه على معدل تحديث للشاشة ب 90 هرتز.اذا كنت من عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون خاصةً الشكل التقليدي بزر الرئيسية الشهير، فهذا العرض المميز لك حيث يمكنك إقتناء نسخة من iPhone 8 plus بنصف السعر تقريبًا، بدلًا من دفع أموالًا طائلة كعادة هواتف آبل.إذا كنت من عشاق آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم وترغب فى اقتناء أحد إصداراته بسعر جيد، فهذا العرض ستجد فيه ضالتك نظرًا لأسعار هواتف آبل المبالغ فيها، والتى تجعل كثيرين يتجهون لماركات أخرى بغرض التوفير.كشفت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة إنستجرام عن ميزة جديدة فى تبادل الرسائل بين المستخدمين، ولكن هذه المرة من خلال نسخة الويب عبر الكمبيوتر المكتبي واللابتوب.تستعد شركة سونى اليابانية العريقة لتقديم أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل إسم Sony Xperia 5 II، والذى سيكون الأصغر فى الأسواق قياسًا بإصدارات الشركات الأخري فور طرحه.كشفت تقارير تقنية عن تسريبات بشأن أيقونة سامسونج المنتظرGalaxy S21 إصدارها العام القادم بالرغم من مرور أيام على إطلاقها أحدث هواتفها Galaxy S20 بفئاته الثلاثة المختلفة، والذى سيأتى بميزة ثورية فى كاميرته الأمامية.كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني، عن مواصفات هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وسيصدر الشهر القادم عبر مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Google I/O 2020 وسيكون أونلاين هو الآخر لمكافحة تفشي فيروس كورونا.