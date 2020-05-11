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رياضة

أخبار الرياضة | سيناريو جديد لإنقاذ الدوري.. أدلة جديدة من كهربا لـ فيفا ضد الزمالك.. تطور مفاجئ في انتقال نجم إنبي للأهلي

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:53 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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إسراء أشرف
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

يسعى اتحاد كرة القدم لحسم مصير مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة فى ظل تفشي فيروس كورونا الخطير فى الوقت الحالي.

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والأهلي الحالي، عن تقديم اللاعب أدلة جديدة في قضيته ضد النادي الأبيض بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرا حول وصول عرض من نادي ييني مالاتياسبور التركي للحصول على خدمات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وجه مسئولو نادي إنبي صدمة قوية لـ أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن مفاوضات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طالبت إدارة الأهلي  من نادي ستوك سيتي رد القيمة المالية المستحقة في صفقة بيع رمضان صبحي  والمقدرة بـ2 مليون يورو قبل تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ، خاصة مع زوال سبب الحجز عليها.

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي لاعب جيد ومميز لكنه ليس ضمن الحسابات الفنية للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

زوجة محمد طلعت لـ صدى البلد: أنا متعصبة لهذا النادي وزوجي ظلم في الأهلي
أعلنت لطيفة زوجة اللاعب محمد طلعت مهاجم نادي سموحة السكندري أنها متعصبة للنادي الأهلي، كما تري بأن زوجها تعرض للظلم كثيرا عندما كان لاعبا للأحمر.

أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لتوتنهام، وأهلي جدة، والزمالك، اعتزال التدريب، أمس، الأحد، 10 مايو من عام 2020 الجاري، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

أكد بوبي بارنز نائب رئيس رابطة المحترفين الإنجليزية، أن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع تخطيط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، استئناف الموسم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

حالة كبيرة من الغموض تفرض نفسها على مستقبل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فى ظل تفشي الكورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الإثنين، عودة لاعبيه للتدريبات مرة أخرى، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.
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