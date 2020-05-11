أخبار الرياضة | سيناريو جديد لإنقاذ الدوري.. أدلة جديدة من كهربا لـ فيفا ضد الزمالك.. تطور مفاجئ في انتقال نجم إنبي للأهلي

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سيناريو جديد لإنقاذ الدوري الممتاز من الإلغاء.. تعرف عليه

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق و الأهلي الحالي، عن تقديم اللاعب أدلة جديدة في قضيته ضد النادي الأبيض بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





أعلنت لطيفة زوجة اللاعب محمد طلعت مهاجم نادي سموحة السكندري أنها متعصبة للنادي الأهلي ، كما تري بأن زوجها تعرض للظلم كثيرا عندما كان لاعبا للأحمر.



أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني السابق لتوتنهام، وأهلي جدة، والزمالك، اعتزال التدريب، أمس، الأحد، 10 مايو من عام 2020 الجاري، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.





أكد بوبي بارنز نائب رئيس رابطة المحترفين الإنجليزية، أن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم مع تخطيط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ، استئناف الموسم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.





حالة كبيرة من الغموض تفرض نفسها على مستقبل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فى ظل تفشي الكورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.





