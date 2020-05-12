أخبار العلوم والتكنولوجيا.. طريقة حظر المكالمات والرسائل المزعجة لـ iphone ..واتسآب يطلق مكالمات فيديو جماعية حتى 50 شخصا

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يواجه الكثيرون من أصحاب الهواتف الذكية خاصةً آيفون مشكلة تؤرقهم للغاية، و هى التعرض لكم هائل من المكالمات والرسائل الزعجة، إما من غرباء أو حتي أشخاص مقربين غير مرغوب بهم فى هذا التوقيت.
قالت شركة مايكروسوفت في بيان لها إنها أطلقت تطبيقا يسمى Family Safety أو السلامة الأسرية، وذلك لمساعدة الآباء في إيجاد توازن في ظل الحياة الرقمية، ولإعطاء الأطفال فرصة للاستقلال باستخدام التطبيقات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
كشفت تقارير أن شركة آبل تخطط للتحول إلى استخدام تقنيات أفضل في شاشات أجهزتها القادمة وذلك عن طريق استثمار أكثر من 300 مليون دولار أمريكى في مصنع تايوانى يقوم بتوفير هذه التقنيات.
تقوم شركة جوجل بإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها Google Play Store ، ولذلك لمساعدة المستخدمين على اختيار التطبيقات المناسبة لهم ، والتسهيل عليهم في ظل الكم الهائل من التطبيقات.
قال موقع تويتر في بيان له إنه سيضيف أيقونات وعلامات تحمل رسائل تحذيرية على بعض التغريدات التى تحتوى على شائعات أو معلومات مضللة عن فيروس كورونا، في إطار خطته لمحاربة الأخبار الكاذبة والشائعات بعد تعديل سياسة الموقع.
يواصل تطبيق المراسلة الأشهر واتس آب تقديم ميزات جديدة لمستخدميه فبعد أن فعل واتسآب ميزة مكالمة فيديو مشفرة تشمل 8 أشخاص في مكالمة واحدة، قرر التطبيق توسيع ميزة المكالمات الجماعية لتصل إلى 50 شخصا.
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات هاتفها المرتقب Samsung Galaxy A21s ، حيث كانت الشركة قد أعلنت عنه لأول مرة منذ أربعة شهور، دون ذكر أى تفاصيل عنه، وسيكون الهاتف من الفئة المتوسطة، حيث ستصدره الشركة بسعر مناسب وبإمكانيات متطورة.
أعلنت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، رسميا، عن إصدارها هاتف Redmi K30 5G Racing Edition حيث إنه أول هاتف تصدره شركة شاومي بمعالج Snapdragon 768G ، وهو عبارة عن نسخة معدلة من المعالج الحالى لهواتفها Snapdragon 765G SoC.
كشفت شركة هواوى عن هاتفها الجديد Huawei Y8s الجديد الذى ستصدره قريبا، وكانت الشركة أطلقت 4 هواتف من سلسلة Huawei Y9 إلا أنها قامت بترقية كاميرا هاتف Y8s الجديد ليصبح بكاميرتين سيلفى بدلا من كاميرا واحدة الأمر الذى سيجعله يتفوق على العديد من الهواتف ليناسب الفئة الشبابية بشكل أكبر.
دشنت شركة فيفو الصينية اليوم رسميًا هاتفها الأحدث V19 بالسوق الهندية، بعدما كان من المقرر إطلاقه بشكل رسمي فى 26 مارس الماضي، إلا أنه تم إلغاء هذا الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى أثر على الكثير من إطلاق هواتف لكبرى الشركات، كما ألحق الضرر أيضًا بمبيعات الهواتف الذكية.
أدى تفشى فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل إمداد الشركات في مختلف أنحاء العالم، وعطل الإنتاج بشكل كبير جدا وصل إلى أن هذه الشركات قامت بإيقاف إنتاجها وغلق مصانعها مما آخر منتجاتها للظهور إلى الأسواق، ومن أكثر الشركات التى تضررت بفعل فيروس كورونا، كانت شركة آبل التى قامت بغلق مايزيد على 42 متجرا لفترة كبيرة، كما قامت بوقف إنتاجها في المصانع الرئيسية في الصين مما اضطرها إلى نقل جزء من إنتاجها خارج الصين.