أخبار العلوم والتكنولوجيا.. طريقة حظر المكالمات والرسائل المزعجة لـ iphone ..واتسآب يطلق مكالمات فيديو جماعية حتى 50 شخصا

أدى تفشى

إلى تعطيل سلاسل إمداد الشركات في مختلف أنحاء العالم، وعطل

الإنتاج

بشكل كبير جدا وصل إلى أن هذه الشركات قامت بإيقاف إنتاجها وغلق مصانعها مما آخر منتجاتها للظهور إلى الأسواق، ومن أكثر الشركات التى تضررت بفعل فيروس كورونا، كانت

التى قامت بغلق مايزيد على 42 متجرا لفترة كبيرة، كما قامت بوقف إنتاجها في المصانع الرئيسية في الصين مما اضطرها إلى نقل جزء من

إنتاجها

خارج الصين.