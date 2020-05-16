أبرز أخبار التوك شو.. إلغاء الحظر وارد.. الكمامات علاج كورونا.. حمامات السباحة تقضى على الفيروس



قال الدكتور

خالد العناني

وزير السياحة والآثار، إنه قام بجولتين خلال هذا الأسبوع تفقد خلالها الفنادق التي تريد أن تعمل مرة أخرى، وكانت الجولة الأولى لمنطقة الجلالة والغردقة وسهل حشيش.





وأضاف الدكتور

خالد عناني

، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة الثانية كانت لمدينة شرم الشيخ تفقدا للفنادق السياحية والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.