أبرز أخبار التوك شو.. إلغاء الحظر وارد.. الكمامات علاج كورونا.. حمامات السباحة تقضى على الفيروس

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
خالد عكاشة: بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل الأسابيع الماضية
نائب مدير حميات إمبابة منفعلًا: نواجه ضغوطا نفسية لا تحتمل
أعرب الدكتور ماهر الجارحى نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عن استيائه من تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا: "بعض الناس لم تنفذ أي شيء من الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورنا".
وطالب خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، بتوقيع غرامات على غير مرتدى الماسك، مضيفًا: "عدد المرضى في حميات إمبابة كثير".
خالد عكاشة: بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل الأسابيع الماضية
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هناك ربطا بين العمليات النوعية التي قام بها الجيش المصري الفترة الماضية وبين التهديدات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية مثل حادث بئر العبد، وما تلاها من عمليات عسكرية متلاحقة.
وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى وجود مجموعة من العمليات النوعية تعتمد على جهد وفحص معلوماتي كبير، بالإضافة إلى مسح مسارح العمليات بشكل دقيق، وذلك من أجل الوصول إلى أدق الأدلة.
حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى
حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى
أكد الدكتور ماهر الجارحى نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "فيروس كورونا بعد كده هيبقى حاجة عادية في المستقبل".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى إذا كانت الحالة تسمح بذلك ولا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعى.
جامعة القاهرة: نعمل على إيجاد لقاح كورونا منذ اندلاع الجائحة
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مستطردًا: "نفس إجراءات شم النسيم وأكثر كمان".
وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" : "كل القرى السياحية ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك أى استخدام للشواطئ.. مفيش شواطئ ولا حدائق عامة ولا تجمعات ولا حفلات ولا بحر".
جامعة القاهرة: نعمل على إيجاد لقاح كورونا منذ اندلاع الجائحة
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه منذ عدة شهور منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا تحركت الجامعة وقامت بعمل عدة أبحاث لإيجاد علاج لهذا الفيروس.
وأضاف الدكتور محمود علم الدن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن عمل أبحاث لإيجاد علاج لأي فيروس لا يتم بين شهر وآخر ولكنه ربما يأخذ وقتا يصل لعدة أشهر.
علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على احتمالية انتقال فيروس كورونا في البحر وحمامات السباحة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد دراسات تؤكد انتقال كورونا عن طريق مياه البحر أو حمامات السباحة، وخاصة أن الحمامات تحتوى على كلور لا يؤدى إلى نشاط الفيروس .
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، معقبا: حتى بعد اكتشاف اللقاح سندرس أيضا ما أن كان ذو فاعلية تامة أم لا، لذا لا بد أن نمر بمرحلة التعايش مع كورونا.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا رذاذي وينتشر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء لشخص يعانى من السعال، لذا لا بد من ارتداء الكمامة حتى لا ينتقل بين الأشخاص، لافتا إلى وجود جزء كبير من الأفراد داخل المجتمع حاملين للفيروس، ولكن لا يظهر عليهم الأعراض، لذا يجب ارتداء الكمامات حتى تقلل من انتشار العدوى.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا رذاذي وينتشر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء لشخص يعانى من السعال، لذا لا بد من ارتداء الكمامة حتى لا ينتقل بين الأشخاص، لافتا إلى وجود جزء كبير من الأفراد داخل المجتمع حاملين للفيروس، ولكن لا يظهر عليهم الأعراض، لذا يجب ارتداء الكمامات حتى تقلل من انتشار العدوى.
مى عمر: شخصية ليل في الفتوة تشبهنى
قالت الفنانة مى عمر، إن محمد سامى مخرج متميز ويخرج من الممثل أشياء مختلفة كثيرة، وتابعت أنها تحب شخصية " ليل " فى مسلسل " الفتوة" وأعجبت بها عند قراءة السيناريو .
وأضافت "مى عمر"، من خلال حوارها المذاع على "القاهرة اليوم"، أنها كانت تتمنى القيام بأداء تمثيلى لشخصية قديمة، لافتة إلى أنه عندما عرض عليها عمل شخصية ليل بمسلسل الفتوة من عام 1850 تحمست جدًا.
علق خالد أبو بكر، على بيان لجنة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا المقرر إصداره الأسبوع الجاري حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر المبارك، قائلًا: "هل سنستمر بهذا النظام أم سيكون هناك حظر كامل.. معتقدش أبدًا ولست مؤيدًا لهذا الرأي وأى دولة تعمل كدا مخطئة.. ولو رئيس الوزراء قرر يعمل حاجة زى كدا وسمع كلام الناس على الفيس بوك يبقى بيخطئ خطأ كبير جدًا".
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "من الوارد تقليص عدد الساعات أو إلغاء حظر التجول تمامًا.. كل هذا ربما يحدث خلال أيام العيد".
وزير السياحة: نقوم بجولات عديدة لبحث استعدادات الفنادق للعودة
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه قام بجولتين خلال هذا الأسبوع تفقد خلالها الفنادق التي تريد أن تعمل مرة أخرى، وكانت الجولة الأولى لمنطقة الجلالة والغردقة وسهل حشيش.
وأضاف الدكتور خالد عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة الثانية كانت لمدينة شرم الشيخ تفقدا للفنادق السياحية والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه قام بجولتين خلال هذا الأسبوع تفقد خلالها الفنادق التي تريد أن تعمل مرة أخرى، وكانت الجولة الأولى لمنطقة الجلالة والغردقة وسهل حشيش.
وأضاف الدكتور خالد عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة الثانية كانت لمدينة شرم الشيخ تفقدا للفنادق السياحية والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.