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تعليم

أخبار التعليم.. إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا.. ونائب رئيس جامعة أسيوط يؤدي عمله من مستشفى العزل إلكترونيا.. وقصر العيني ينفي إجراء تحاليل بالمنازل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:06 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

جامعة أسيوط تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا ونهاية العام للفرق الدراسية بكلية الطب

جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بـ عزل قها.. صور

مجلس جامعة بنها يبدأ جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح أول رئيس للجامعة بعد انفصالها

بقيمة 130 مليون جنيه.. جامعة المنيا تتعاون مع بنكين للارتقاء بأداء المستشفيات

رغم إصابته بـ كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يؤدي مهام عمله من مستشفى العزل إلكترونيا

"الكردي" يعلن جاهزية مستشفى الطلبة الجامعي بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

تعرف على آراء طلاب الجامعات في تطوير التعليم عن بعد

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التفكير النقدي للطلاب وهيئة التدريس بجامعة القاهرة

قصة صورة.. خطاب الرئيس الأمريكي تحت قبة جامعة القاهرة

جامعة عين شمس تستقبل عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج

إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي


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