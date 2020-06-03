حدث ليلاً | كورونا يصيب زوجة وبنات أحمد فتحي.. إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الساحة المحلية و الدولية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، إصابة زوجة صديقه، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبناته، بفيروس كورونا المستجد .









نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما يتردد من أنباء عن فقدان والدتها الوعي؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









أعلن الفنان ضياء الميرغني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقه الأكبر، الكاتب الصحفي رجائي الميرغني.









أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مدير الأمن، عن إجراء "غلق كلي" لمطلع الطريق الدائري بمنطقة القومية في إمبابة.









قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته في اللعب داخل مصر، ستكون في القلعة الحمراء فقط، رافضا باقي العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية.









وجّه ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، رسالة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









في ظل تفشي فيروس كورونا، يخشى الجميع أعراض الكورونا التي تتشابه مع أعراض البرد، خاصة في ظل تغيير حالة الطقس ، ومعاناة البعض من دور برد شديد خلال هذه الفترة، فيظنون أنها عدوى فيروس كورونا ، ورغم تشابه الأعراض بشكل كبير، إلا أن أعراض كورونا تكون أشد حد على المصاب ولا تستجيب لأدوية البرد وتسوء حالة المريض إذا لم يقم بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات واتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل مع مرضى كورونا .









أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضابطان خلال إطلاق نار في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.