AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلاً | كورونا يصيب زوجة وبنات أحمد فتحي.. إصابة 5 بينهم ضابطان في إطلاق نار بنيويورك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:03 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الساحة المحلية و الدولية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نستعرضها من خلال التقرير التالي:


أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، إصابة زوجة صديقه، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبناته، بفيروس كورونا المستجد .


نفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، ما يتردد من أنباء عن فقدان والدتها الوعي؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


أعلن الفنان ضياء الميرغني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقه الأكبر، الكاتب الصحفي رجائي الميرغني.


أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مدير الأمن، عن إجراء "غلق كلي" لمطلع الطريق الدائري بمنطقة القومية في إمبابة.


قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته في اللعب داخل مصر، ستكون في القلعة الحمراء فقط، رافضا باقي العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية.


وجّه ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، رسالة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


في ظل تفشي فيروس كورونا، يخشى الجميع أعراض الكورونا التي تتشابه مع أعراض البرد، خاصة في ظل تغيير حالة الطقس ، ومعاناة البعض من دور برد شديد خلال هذه الفترة، فيظنون أنها عدوى فيروس كورونا ، ورغم تشابه الأعراض بشكل كبير، إلا أن أعراض كورونا تكون أشد حد على المصاب ولا تستجيب لأدوية البرد وتسوء حالة المريض إذا لم يقم بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات واتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل مع مرضى كورونا .


أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم ضابطان خلال إطلاق نار في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي طرف في صفقة الزمالك الجزائرية.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. بكاء حازم إمام على الهواء

حدث ليلا| ربع مليار جنيه تعويضا لمتضرري محور الزمر.. إصابة معاون وزيرة الصحة بـ كورونا

ترشيحاتنا

نداء شرارة تطرح "شروط".. الجمعة المقبل

عبر شراء السندات والـ SMS.. إثيوبيا تكشف حجم تبرعات سد النهضة

تعاطفا مع جورج فلويد.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بفيديو ضد العنصرية

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

أخبار التوك شو| إشادات بمقال محمد أبوالعينين.. فتح البلد بعد الإغلاق.. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

6 نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملينات طبيعية.. 4 طرق سريعة المفعول لـ علاج الإمساك

بالقرفة.. خلطة مذهلة لـ علاج حب الشباب في أسبوع

وقفوا لحماية المتاجر.. شاهد الشرطة الأمريكية تلقي القبض على السود السلميين.. فيديو