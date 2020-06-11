أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها Redmi 9.. اعرف الفرق بين هاتفي أوبو Reno3 وReno4

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
تعتبر شركة أوبو OPPO، في مقدمة شركات تصنيع الهواتف الذكية الرائدة في الابتكارات التكنولوجية المتطورة، والتي تنافس في سوق الهواتف الذكية بأجهزة متطورة، خاصة في مجال تقنيات التصوير، حيث طرحت أوبو الصينية خلال الأيام الماضية، سلسلة هواتفها الأحدث أوبو رينو3 Reno3، في السوق المصرية.
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، في أواخر شهر أبريل المنصرم، النسخة العالمية من هاتفيها الأحدث Redmi Note 9 Pro، وRedmi Note 9، إلى جانب الإعلان عن هاتف Mi Note 10 Lite، من خلال حدث أقيم عبر الإنترنت.
تعرضت شركة هوندا Honda العالمية لتصنيع السيارات، لعملية اختراق أمني ببرنامج الفدية الضار، ولا تزال عملاق تصنيع السيارات اليابانية، تعمل على تقليل الأضرار التى تسبب فيها الفيروس، وتحاول إعادة كل شيء إلى خوادمها على الإنترنت لاستكمال أنشطة الإنتاج والمبيعات والتطوير.
يفضل الكثير من مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى خاصية الحالات Stories، لذلك أعلن موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"عن ميزة جديدة تسمى Fleets، والتى تستمر لمدة 24 ساعة مثل الموجودة فى فيسبوك وسناب شات.
تستعد شركة أبل Apple الأمريكية رائدة صناعة الهواتف الذكية لإطلاق تحديث جديد لهاتفها الأشهر عالميًا آيفون iphone، فى ظل سعي حكومة الولايات المتحدة وكثير من الحكومات حول العالم لفرض قيود على وسائل الأمان فى تطبيقات المحادثات الشهيرة ومنها واتساب وماسنجر.
كشف أحدث التسريبات أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم تخطط لإطلاق أول جهاز لوحي Galaxy Tab S7، يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G الأسرع فى استقبال وإرسال البيانات.
أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook، إطلاق ميزة جديدة لعرض الرسائل عبر تطبيق Messenger، والتى تتيح لمديري الصفحات الرد على رسائل الصفحة أثناء الدردشة مع الأهل والأصدقاء لتوفير الوقت والجهد.
يعانى الكثير من أصحاب الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون من عدم توافر ميزة لنقل الرسائل والبيانات الموجودة على الهواتف القديمة عند شراء أحدث إصدارات iPhone، إلا أن تطبيق Signal أخيرًا سيوفر الحل من خلال هذه الميزة مجانًا.
كشفت علامة ريدمي Redmi المملوكة لشركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد Redmi 9، والذي يأتى بمواصفات مناسبة مقابل الفئة السعرية التى يأتي ضمنها.
كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، تخطط لإطلاق هاتفها الجديد للفئة المتوسطة Samsung Galaxy M51 الشهر المقبل، وأفادت التسريبات المنشورة مؤخرًا على موقع Geekbench، بأن الهاتف سيحمل رقم SM-M515F.