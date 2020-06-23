أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. عمر كمال يطلب الدعاء.. رانيا منصور تغش في الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أعلنت المخرجة إنعام محمد علي عن وفاة شقيقها الدكتور محمد ناصر محمد على، اليوم الأثنين 22 يونيو، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





كشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.





أعلن الصحفي الخليجي نايف الشمري، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تعرض الفنان الكويتي أحمد جوهر، لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة.





طلب الفنان عمر كمال من جمهوره الدعاء له ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





روت الفنانة رانيا منصور، موقفًا من خزينة ذكرياتها مع الثانوية العامة، قائلة، لم أكن طالبة مهتمة بالمذاكرة، وقمت- مثل العديد من الطلبة- بعمل «برشام» للاستعانة به في الامتحان، من خلال الكتابة بخط صغير على الديسك، قائلة: «عشان لو اتقفشت يبقى مش أنا يعني».





حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي، تزامنًا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة القديرة، بعد صراع مع المرض.



