أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغنى رجل في العالم يربح 13 مليارا أخرى فى يوم واحد.. و MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية





تطلق شركة Infinix العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، يوم 23 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر " مبادرة عيدك أحلى مع انفينكس"، وهى عبارة عن مجموعة من العروض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالمحلات بجميع أنحاء الجمهورية، على كافة الهواتف التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وهي NOTE 7 و NOTE 7 LITE وHOT 9 للاحتفال مع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا بنهاية الشهر الجاري.