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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغنى رجل في العالم يربح 13 مليارا أخرى فى يوم واحد.. و MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت تقارير عن أن شركة آبل ستجبر جميع التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من القيام بطلب الإذن أولا من المستخدمين، عند جمع أى نوع من المعلومات أو بيانات البحث للمستخدمين، ولك عند اعتماد  iOS 14


حقق الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos ، الرئيس التنفيذي لعملاق التسوق الإلكتروني، شركة أمازون، أمس، الاثنين، 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".


تطلق شركة Infinix العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، يوم 23 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر " مبادرة عيدك أحلى مع انفينكس"، وهى عبارة عن مجموعة من العروض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالمحلات بجميع أنحاء الجمهورية، على كافة الهواتف التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وهي  NOTE 7 و NOTE 7 LITE وHOT 9  للاحتفال مع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا بنهاية الشهر الجاري.


لا شك أن مشكلة شحن الهواتف الذكية و ما تستغرقه من وقت لاكتمال شحن البطارية باتت واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه الملايين حول العالم، ومن هنا كان سعي كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل وأسرع الشواحن لضمان أقصى وقت من الاستخدام دون الانتظار كثيرًا.


وسط الشعبية الكبيرة التى حققتها ميزة الوضع المظلم dark mode فى العديد من التطبيقات مثل Messenger وWhatsapp، أصبحت مطلبا لملايين المستخدمين حول العالم عبر العديد من التطبيقات الأخرى، حيث تعمل هذه الخاصية على إطالة عمر البطاريات وإراحة العين لمستخدمي هواتف آيفون أو أندرويد.


أطلقت شركة هواوى الصينية تابلت HUAWEI MatePad Pro 5G في المملكة العربية السعودية، وهو أول تابلت يتمتع بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G في السعودية.





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