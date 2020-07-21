أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أغنى رجل في العالم يربح 13 مليارا أخرى فى يوم واحد.. و MatePad Pro أول تابلت يدعم 5G في السعودية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
حقق الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos ، الرئيس التنفيذي لعملاق التسوق الإلكتروني، شركة أمازون، أمس، الاثنين، 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".
تطلق شركة Infinix العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت والمصممة للأجيال الشابة، يوم 23 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر " مبادرة عيدك أحلى مع انفينكس"، وهى عبارة عن مجموعة من العروض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالمحلات بجميع أنحاء الجمهورية، على كافة الهواتف التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية وهي NOTE 7 و NOTE 7 LITE وHOT 9 للاحتفال مع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا بنهاية الشهر الجاري.
لا شك أن مشكلة شحن الهواتف الذكية و ما تستغرقه من وقت لاكتمال شحن البطارية باتت واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه الملايين حول العالم، ومن هنا كان سعي كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل وأسرع الشواحن لضمان أقصى وقت من الاستخدام دون الانتظار كثيرًا.
وسط الشعبية الكبيرة التى حققتها ميزة الوضع المظلم dark mode فى العديد من التطبيقات مثل Messenger وWhatsapp، أصبحت مطلبا لملايين المستخدمين حول العالم عبر العديد من التطبيقات الأخرى، حيث تعمل هذه الخاصية على إطالة عمر البطاريات وإراحة العين لمستخدمي هواتف آيفون أو أندرويد.
أطلقت شركة هواوى الصينية تابلت HUAWEI MatePad Pro 5G في المملكة العربية السعودية، وهو أول تابلت يتمتع بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G في السعودية.