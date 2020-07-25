أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق للتحكم في الطائرات بدون طيار على Google Play يثير الجدل.. ورسميا ريلمى تطلق هاتف Realme 6i

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قامت مجموعة من مستخدمى نظام Office 365 من شركة مايكروسوفت Microsoft في الولايات المتحدة الأمريكية، برفع دعوى قضائية على الشركة لقيامها بمشاركة البيانات الشخصية لهم مع تطبيقات فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى دون موافقتهم.
في استطلاع لمركز Pew للأبحاث في الولايات المتحدة، وجدت دراسة أن غالبية المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التي تمتلكها لديها الكثير من القوة والنفوذ في السياسة.
في ظل الحملة الشرسة الموجودة ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينى TikTok تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن التطبيق قد لجأ إلى حيلة جديدة للتشجيع على عدم حظره، حيث أعلن التطبيق عن تخصيص صندوق بقيمة 200 مليون دولار لمنشئي المحتوى من المستخدمين الأمريكيين.
حذر باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا من تطبيق صينى، يتيح للمستخدمين التحكم في الطائرات بدون طيار يسمى DJI Go 4 موجود متجر على متجر تطبيقات جوجل Google Play.
كشفت تسريبات جديدة أن شركة OPPO أوبو الصينية، ستقوم بإطلاق النسخة العالمية من ساعتها الذكية OPPO Watch خلال أيام، وذلك يوم 31 يوليو القادم بنظام تشغيل Google Wear OS.
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Microsoft Surface Duo القابل للطى من شركة مايكروسوفت، قد ظهر على الموقع الرسمى لهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) تحت كود 1930 مما يعنى أنه سيكون جاهزا للإطلاق الرسمي خلال أيام.
لا تزال الصدمات تتوالى على محبى ومنتظرى هواتف آيفون القادمة iPhone 12 فبعد أن تم الكشف عن أن الهواتف لن تأتى بشواحن أو سماعات، وأنها ستأتى بأسعار منفصلة، وكشفت تقارير عن أن أبل ستؤجل إطلاق هواتف iPhone 12.
دائما ما تثير الأرباح التي يحصل عليها مشاهير التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، خاصة أن الأرباح التي يحققونها تبدو بالنسبة للكثيرين خيالية ومبالغ فيها، ومؤخرا قامت شركة Hopper HQ العالمية للتسويق بإعلان أكثر 100 شخص مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قائمة بأرباحهم على موقع الصور إنستجرام Instagram، ومن بينهم أكثر النساء ربحا على إنستجرام.
أعلنت شركة Realme ريلمى الصينية، أمس الجمعة، رسميا عن هاتفها Realme 6i في بث مباشر، في الهند، وذلك بعد نجاحها فى إطلاق عدد من الهواتف مثل مجموعة Narzo 10 وRealme C وكذلك مجموعة Realme 6.
في إطار خطتها لإنهاء اعتمادها على الصين، بدأت شركة Apple أبل عن طريق مصنعها Apple Foxconn في الهند في البدء في تصنيع هواتف iPhone 11، وذلك للمرة الأولى، منذ إعلان الشركة قرارها بالاتجاه إلى التصنيع في الهند.
أصدرت شركة McAfee للأمن السيبراني، أمس، تقريرها لشهر يوليو عن التهديدات التي تعرض لها مستخدمو الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد COVID-19، خلال النصف الأول من 2020.
يعد هاتف +Galaxy S20، هو واحد من أفضل هواتف سامسونج التي أطلقت مؤخرا، ولكن سعره الباهظ الثمن، قد يجعلك لا تفكر في شراؤه، حيث يتوفر إصدار الجيل الخامس 5G ،من هاتف Samsung Galaxy S20، بسعر 1200 دولارا أمريكيا.
يستمر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، في جلب المزيد من الميزات الجديدة من أجل رضاء مستخدميه، حيث يخطط عملاق التراسل المملوك لفيسبوك إلى إضافة ميزات جديدة في التحديث القادم لنسخة التطبيق على هواتف أندرويد وإصدار سطح المكتب.