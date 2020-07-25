أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق للتحكم في الطائرات بدون طيار على Google Play يثير الجدل.. ورسميا ريلمى تطلق هاتف Realme 6i

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مستخدمون يقاضون شركة مايكروسوفت لتسريب بياناتهم مع فيسبوك قامت مجموعة من مستخدمى نظام Office 365 من شركة مايكروسوفت Microsoft في الولايات المتحدة الأمريكية، برفع دعوى قضائية على الشركة لقيامها بمشاركة البيانات الشخصية لهم مع تطبيقات فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى دون موافقتهم.