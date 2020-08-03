أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت.. تعرف على أفضل وقت للشراء.. ومايكروسوفت تخرج من صفقة شراء تيك توك لهذه الأسباب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





فى أكبر تحديث لكروم.. جوجل تطلق عددا من الميزات المهمة .. تعرف عليها

قامت شركة جوجل Google بإجراء عدة تحديثات نوعية لمتصفحها جوجل كروم Chrome هى الأكبر منذ فترة ، تشمل عدد من المميزات منها تحسينات للأداء والأمان للهواتف الذكية وكذلك لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





بعد وصولها لأكبر قيمة سوقية بالعالم.. آبل تتخطى شركة أرامكو السعودية

ارتفعت أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple آبل عند آخر جلسة تداول لتصبح 425.04 دولار أمريكى للسهم الواحد لترتفع الشركة العملاقة إلى رأس مالى سوقى بقيمة 1.82 تريليون دولار، لتصبح أضخم وأكبر شركة تمتلك قيمة سوقية بالعالم.





آبل تصدر أرخص لاب توب Macbook في تاريخها.. تعرف على السعر

كشفت تقارير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple آبل ستقوم بإصدار جهاز لاب توب Macbook بمعالج ARM من إنشائها بحيث سيكون أرخص Macbook تطلقه آبل في تاريخها على الإطلاق.