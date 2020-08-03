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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت.. تعرف على أفضل وقت للشراء.. ومايكروسوفت تخرج من صفقة شراء تيك توك لهذه الأسباب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


قامت شركة جوجل Google بإجراء عدة تحديثات نوعية لمتصفحها جوجل كروم Chrome هى الأكبر منذ فترة ، تشمل عدد من المميزات منها تحسينات للأداء والأمان للهواتف الذكية وكذلك لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب. 


ارتفعت أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple  آبل عند آخر جلسة تداول لتصبح  425.04 دولار أمريكى للسهم الواحد لترتفع الشركة العملاقة إلى رأس مالى سوقى بقيمة 1.82 تريليون دولار، لتصبح أضخم  وأكبر شركة تمتلك قيمة سوقية بالعالم. 


كشفت تقارير أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple آبل ستقوم بإصدار جهاز لاب توب Macbook بمعالج ARM  من إنشائها بحيث سيكون أرخص Macbook تطلقه آبل في تاريخها على الإطلاق. 


يبدو أن عملاق البرمجيات الأمريكية، شركة مايكروسوفت، خرجت من صفقة شراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، قبل أن تبدأ فبعد ظهور تقارير تؤكد بأن الشركة في طريقها للشراء، ظهر ما لا يحمد عقباه. 


تعتبر إشعارات رسائل تطبيق  WhatsApp  واتسآب من أكثر الإشعارات التى يمكن أن يستقبلها أحد المستخدمين، خاصة من الأهل او الأصدقاء أو غير ذلك، وأحيانا يفضل بعض المستخدمين عدم الإزعاج والتخلص من إشعارات رسائل واتسآب. 


يفضل العديد من مستخدمى الهواتف الذكية وراغبى شراؤها، شراء هواتف آيفون على أى هواتف ذكية أخرى من أنظمة أندرويد، ويرجع لك لعدد من الأسباب، وهى السمعة التى تتمتع بها شركة آبل، والخصوصية التى تقدمها لأصحاب هذه الهواتف. 


يلجأ العديد من المستخدمين عند البحث عن أشياء معينة إلى تجربة التصفح الخفى أو Incognito Mode ، ظنا منهم أنه سيساعد في حمايتهم وحماية بيانات البحث الذي يقومون به، ورغم أنه مفيد في بعض الأوقات ويحفظ خصوصية المستخدمين إلا أنه ينطوي على عدد من المخاطر. 
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