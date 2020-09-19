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توك شو

أخبار التوك شو.. باحثة صينية تكشف مصدر كورونا الحقيقي.. والقصة الكاملة لزواج طفلين في سوهاج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:57 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبزرها خلال التقرير التالي:

قال الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض الأهالي اقاموا مطبات صناعية على الطرق".

عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقطع فيديو ساخرا من جماعة الإخوان الإرهابية والاذرع الإرهابية في تركيا وقطر، وعلى رأسهم الديكتاتور أردوغان.

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن التنمر موجود فى كل دول العالم، وليس مصر فحسب، وهو ما يعيدنا إلى أزمة الأخلاق والضمير، لأنه أصبح هناك "هشاشة" فى الأخلاق، وهناك قسوة غير طبيعية، فالرحمة والمحبة والثقة بين الناس، هى أسهل طريقة للسعادة.

عرضت قناة الحدث تقريرا عن مصدر كوفيد 19 حيث أن عالمة الفيروسات الصينية الهاربة "لي مينغ يان" خرجت عن صمتها و صرحت أن فيروس كورونا صنع في الصين و تحديدا في مدينة ووهان في مخبأ سري لا يعرفه أحد.

قدم الإعلامي أحمد موسى، الاعتذار إلى رجل مسن تعرض للتنمر على يد شابين ألقياه في ترعة بها قمامة.

طالب الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد فترة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر لاستيعاب طلبات المواطنين واستيعاب الزحام .

قال صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل، إن مساء الأربعاء الماضي ورد إلينا علي الخط الخاص بنجدة الطفل من إحدي السيدات بمحافظة سوهاج وأبلغت عن حالة زواج لطفل 15 عاما وطفلة 10 سنوات.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يفتخر ويشرف بأنه عمل استاذا بالجامعه.

عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد تفاصيل اجتماع البرلمان الأوروبى عن تصرفات تركيا في شرق المتوسط.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لم يفكر يوما في أن يصبح وزيرا.
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