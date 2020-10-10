أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا.. وتسريب المواصفات الكاملة لهواتف iPhone 12

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أصبحت تفصلنا ساعات معدودة عن أكبر حدث فى عالم الهواتف الذكية، وهو حدث إطلاق شركة أبل لهواتفها iPhone 12، والذى سيوافق مساء يوم 13 أكتوبر القادم، حيث ستكون الهواتف الأربعة عبارة عن:
أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن طرح هاتفها P Smart 2021 رسميا في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مثل النمسا وكرواتيا وسلوفينيا، ليأتى خلفا لهاتف P Smart 2020 ، كما أنه مزدوا بعدد من خدمات هواوى الجديدة منها متجر Huawei AppGallery.
أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد A73 في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو عبارة عن هاتف F17 معاد تسميته والذي تم إطلاقه في الهند خلال الشهر المنصرم، والآن تستعد الشركة الصينية لإطلاق نسخة الجيل الخامس 5G منه في أوروبا.
تستعد شركة آبل Apple، لطرح سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 12، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أكتوبر، وستعلن الشركة الأمريكية، تشكيلة هواتفها الأحدث iPhone 12 من خلال حدث افتراضي يبث عبر الإنترنت في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، من مقرها الرئيسي آبل بارك في مدينة كوبرتينو بالولايات المتحدة.
بدأت شركة جوجل Google، في تقديم إصدارات Go من أشهر تطبيقاتها لتتوافق مع الأجهزة المنخفضة المواصفات التي تعمل بنظام التشغيل Android Go، حيث كان الهدف منها تقديم جميع خدماتها إلى الهواتف الذكية منخفضة التكلفة والتي تُباع في الأسواق النامية، لتوفير جزء كبير من مساحة الهاتف التي تحتلها تطبيقاتها وتوفير بيانات الهاتف المحمول.
بمرور السنين تحول تطبيق واتس اب WhatsApp بسهولة نظام المراسلة الفورية الأساسي الأكثر استخدامًا في جميع دول العالم، ونظرًا للكم الهائل من الرسائل والوسائط الأخرى التي يتم تبادلها بين المستخدمين.
أطلقت شركة سامسونج هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold2، بالصين في شهر سبتمبر الماضي، لكن شركة الاتصالات الصينية الشهيرة China Telecom، ستحصل على الإصدار حصريا من هاتف Galaxy W21 5G، مثل جهاز العام الماضي Galaxy W20.
يستخدم الملايين من الأشخاص تطبيقات الفيديو مثل تيك توك Tiktok وزووم Zoom، ولكن لا يزال واتساب Whatsapp، التطبيق الأكثر استخداما حول العالم بلا منافس، حيث يستخدمه الكثيرون في المكالمات الصوتية والمرئية.
أطلقت شركة جوجل هاتف Pixel 4a، في الهند لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، ولكن سيتم طرح الهاتف الذكي للبيع بشكل رسمي اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري من خلال متجر Flipkart الهندي.