أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا.. وتسريب المواصفات الكاملة لهواتف iPhone 12

تستعد شركة آبل

Apple

، لطرح سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 12، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أكتوبر، وستعلن الشركة الأمريكية، تشكيلة هواتفها الأحدث

خلال حدث افتراضي يبث عبر الإنترنت في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، من مقرها الرئيسي آبل بارك في مدينة كوبرتينو بالولايات المتحدة.