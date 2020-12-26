أخبار التكنولوجيا.. هواتف لن يتوقف عمل واتساب بها.. بالفيديو أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا

سيظل 2020 عاما لا ينسي فى كل شيء، ليس فقط بأحداثه، خاصة أنه شهد تفشى فيروس كورونا كوفيد 19، ولكنه أيضا العام الذى ازدهرت فيه شركات

وحققت مبيعات هائلة ربما أكثر من أى عام آخر على الرغم من الخسائر الكبيرة التى تكبدتها الشركات فى البداية، واستطاعت شركات الهواتف الذكية إصدار عدد كبير من

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