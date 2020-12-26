أخبار التكنولوجيا.. هواتف لن يتوقف عمل واتساب بها.. بالفيديو أول ظهور لـ Oppo Reno5 4G قبل إطلاقه رسميا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تدعم شركة أبل هاتفها الجديد iPhone 12 Pro بأحدث ميزات أجهزة iPad Pro اللوحية، حيث تقدم كاميرا الهاتف نظام العمق ليدار LiDAR، التابع لـ سوني نبضات من الضوء لقياس مسافات الأشياء بدقة من عدسة الكاميرا.
أضافت "واتساب" المملوكة لشركة "فيس بوك"، العديد من الميزات المفيدة خلال العام الجاري، لأكثر من ملياري مستخدم للخدمة على هواتف آيفون وأندرويد، فإذا كنت من مستخدمي واتساب WhatsApp، ولا تعلم كيفية استخدام هذه الميزات حتي الآن؛ يمكنك اتباع النصائح والخطوات التالية لتحقيق أقصى استفادة من ميزات تطبيق التراسل الأشهر، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.
تمتلئ متاجر التطبيقات بآلاف التطبيقات المتنوعة والمختلفة التى تجعل المستخدمين حائرين عند تحميلها واختيار الأفضل، وتتشابه العديد من التطبيقات فى الخصائص لدرجة أنه لا يكون هناك فرق بين تطبيق وآخر، ولكن تختلف فقط فى مدى أمان التطبيق من عدمه، فهناك التطبيقات الآمنة والتطبيقات غير الموثوقة والتى تعرض عدد لا نهائى من الإعلانات وتستطيع تثبيت الروابط الخبيثة وحفظ بيانات المستخدمين.
تستعد شركة شاومي Xiaomi، للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية خلال الشهر الجاري، حيث تعتزم الشركة الصينية الكشف عن هاتف Xiaomi Mi 11، في 28 ديسمبر الجاري.
سيظل 2020 عاما لا ينسي فى كل شيء، ليس فقط بأحداثه، خاصة أنه شهد تفشى فيروس كورونا كوفيد 19، ولكنه أيضا العام الذى ازدهرت فيه شركات التكنولوجيا وحققت مبيعات هائلة ربما أكثر من أى عام آخر على الرغم من الخسائر الكبيرة التى تكبدتها الشركات فى البداية، واستطاعت شركات الهواتف الذكية إصدار عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة.
تعلن شركة فيسبوك نهاية كل عام عن أسماء الهواتف القديمة التي سيتوقف تطبيقها المخصص للمراسلات الفورية الشهير بـ "واتساب" WhatsApp، عن العمل عليها، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن عملاقة التواصل الاجتماعي تطرح كل مدة تحديثا جديد لتطبيق التراسل التابع لها.
أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، مجموعة من هواتفها الذكية المتطورة، والتي تأتي ضمن سلسلة نوفا المميزة وهي تعتبر أحدث أجهزة ذكية يتم إطلاقها في فترة أعياد رأس السنة الجديدة 2021.
تخطط شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف OnePlus 9، وهم OnePlus 9 و9 Pro و9 Lite أو 9E، واليوم، كشفت أحدث التسريبات المصورة عبر الإنترنت، عن تصميم الإصدار العادي من التشكيلة المرتقبة OnePlus 9.
قامت شركة أوبو Oppo، بإطلاق أحدث إصدارات سلسلة رينو 5، والذي يأتي تحت اسم Reno5 Pro + 5G، ومن المفترض أن يكون هذا الإصدار أحدث وآخر عضو في تشكيلة الفئة المتوسطة، ولكن كشفت بعض التسريبات عن طراز جديد سينطلق قريبا إلى الأسواق العالمية.