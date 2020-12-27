أخبار التكنولوجيا.. هذه الهواتف ستصدر بدون شواحن.. وماذا تفعل إذا توقف واتسآب على هاتفك فجأة ؟

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات أول صورة لهواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية، والذى سيتم إصدارها فى العام المقبل 2021 ، و تظهر الصورة احتواء الهواتف على كاميرا تحت الشاشة أى عدم وجود نوتش أوثقوب فى الشاشة لكاميرا السيلفى.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستصدر سماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية والمقرر إصدارها مع هواتف Galaxy S21 يوم 14 يناير المقبل، ستصدر بسعر أرخص من سماعات AirPods Pro التى أصدرتها شركة آبل الأمريكية منذ عدة أشهر.
نجح هاتف iPhone 12 Mini فى اختبار السقوط التي أجراه عددا من مراجعى ومقيمى الهواتف الذكية، حيث أثبت الهاتف صموده عند السقوط والاصطدام، حيث تم إلقاؤه من أكثر من 6 أقدام أى حوالى مترين لأكثر من 7 مرات على الخرسانة.
يبدو أن معظم شركات الهواتف الذكية الكبرى ستخطو نفس خطى شركة آبل، فى عدم إصدار هواتف ذكية مع شواحن أو سماعات، وسيكون شراء هذه الشواحن أو الملحقات الأخرى بسعر منفصل عن سعر الهواتف نفسها.
قالت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، إنها ستقوم بإزالة كل المحتوى المدفوع على متجرها للتطبيقات Galaxy Store، وذلك فى عدد من الدول، بحيث لن يتمكن المستخدمون من القيام بشراء التطبيقات مدفوعة الأجر أو إجراء أى عمليات شراء فى متجرها.
يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة توقف واتسآب WhatsApp فجأة على هواتفهم، الأمر الذى يسبب لهم مشكلة حقيقية فى التواصل خاصة إذا كان الأمر متعلق بالعمل، ولا يملك المستخدمون أية وسيلة أخرى للتواصل غير واتسآب.
أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث إصدارات سلسلة رينو، والتي تضم ثلاث طرازات وهم Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G، وOppo Reno5 Pro +، وبعد الكشف عن الإصدار الأخير كشفت التسريبات عن إصدار رابع تابع لتشكلية الفئة المتوسطة والتي ستيم إطلاقها بشبكات الجيل الرابع 4G بالأسواق العالمية تحت عنوان Reno5 4G.
كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف vivo X60 Pro الذى سيأتى ضمن سلسلة هواتف vivo X60 من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقها يوم 29 ديسمبر المقبل، بعدما أكدت الشركة الموعد فى بيان رسمى لها.
أكد الرئيس التنفيذى لشركة شاومى الصينية، Lei Jun ليو جون، أن هواتف Xiaomi Mi 11 الرائدة والمقرر إصدارها رسميا بعد ساعات فى 28 ديسمبر المقبل، لن تأتى مع شواحن أو سماعات.