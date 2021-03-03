حدث ليلاً | 581 إصابة جديدة بكورونا.. ماجد المصري وأسامة منير في الحجر الصحي .. تركي آل الشيخ يحسم أخبار شراء الزمالك .. أول تعليق لصاحب أزمة «وفاة بن شرقي»

قال الدكتور حازم عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، إن هناك جدلًا في جامعة سوهاج بعد وضع سؤال من أستاذ قانون، عن وفاة اللاعب أشرف بن شرقي بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 308 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية..

أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابه بتطبيق إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المخالطين به بإجراء مسحة طبية..





أسامة منير يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه بـ كورونا أعلن الإعلامي أسامة منير ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذاره عن تقديم حلقة برنامجه «أنا والنجوم وهواك» الأخيرة بسبب خضوعه للحجر المنزلي..





شقيقة روبي .. سرقة سيارة الممثلة الشابة كوكي أعلنت الممثلة الشابة مريهان مجدي -الشهيرة بـ كوكي، وشقيقة الفنانة روبي- عن سرقة سيارتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: « عربيتي اتسرقت»..





الزمالك يتحرك ضد دكتور جامعة سوهاج.. ووزير التعليم العالي يعتذر لـ أشرف بن شرقي أكد عصام سالم ، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالًا في أحد الامتحانات حول افتراضية وفاة أشرف بن شرقي ..



ميدو يفتح النار على خالد الغندور.. والأخير يرد على الهواء قال خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، إنه لن يدخل في أي خلافات شخصية مع أحد، وذلك بعد هجوم أحمد حسام ميدو عليه عبر برنامجه اليوم على قناة النهار. وكان "ميدو" قد هاجم الغندور في برنامجه "أوضة..





السعودية تدعو مجلس الأمن للاستمرار في تحمل مسئوليته تجاه ميليشيا الحوثي دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم..





القبض على 7 إثيوبيين في السعودية بتهمة سرقة عملاء البنوك أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اعتقال 7 إثيوبيين مخالفين عقب ارتكابهم جرائم بالسرقة والاعتداء على المواطنين والمقيمين..





الكويت تعلن استثناء 5 فئات من الحجر الفندقي أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن السلطات الصحية في البلاد أصدرت قرارا باستثناء 5 فئات من الحجر الفندقي المفروض على القادمين..



