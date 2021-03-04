نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : 5 مؤشرات لـ رحيل كورونا .. لوك جديد وجذاب لـ يسرا .. أطعمة تنقص الوزن أسرع









النظام الغذائي المتوازن هو المكون الرئيسي لنمط حياة صحي. هل من الممكن حتى أن تستمتع بالطعام و تظل نحيفًا أم أنك يجب أن تظل جائعًا طوال الوقت؟ إليك أطعمه تساعدك على تحقيق الوزن الذي تريدينه والحصول على شكل مثالي.وفقا لموقع برايت سايد.













تلاحظ بعض الأمهات مشكلة جفاف فروة الرأس عند الأطفال حديثي الولادة، ووجود نتوءات صغيرة من الجلد، كشف موقع هيلثي أعراض وأسباب جفاف فروة الراس.













كشف الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن موعد انتهاء فيروس كورونا عن العالم.









نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..