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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : 5 مؤشرات لـ رحيل كورونا .. لوك جديد وجذاب لـ يسرا .. أطعمة تنقص الوزن أسرع

الخميس 04/مارس/2021 - 07:44 م
يسرا
يسرا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..


النظام الغذائي المتوازن هو المكون الرئيسي لنمط حياة صحي. هل من الممكن حتى أن تستمتع بالطعام و تظل نحيفًا أم أنك يجب أن تظل جائعًا طوال الوقت؟ إليك أطعمه تساعدك على تحقيق الوزن الذي تريدينه والحصول على شكل مثالي.وفقا لموقع برايت سايد.



تلاحظ بعض الأمهات مشكلة جفاف فروة الرأس عند الأطفال حديثي الولادة، ووجود نتوءات صغيرة من الجلد، كشف موقع هيلثي أعراض وأسباب جفاف فروة الراس.



كشف الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن موعد انتهاء فيروس كورونا عن العالم.

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعلن التحالف العالمي للقاحات (جاڤي) منذ ساعات على صفحته أن هناك أملا كبيرا في رحيل وباء كورونا عن العالم مع نهاية هذا العام".




وجدت دراسة حديثة أن 17٪ من مرضى فيروس كورونا، عانوا من طفح جلدي كأول أعراضهم، في حين أن 21٪ من المرضى كانوا العرض الوحيد لديهم.



نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة ولافتة.




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