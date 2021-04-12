الجرام يقترب من 800 جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-4-2020



اسعار الذهب اليوم الاثنين 12-4-2021 في مصر شهدت انخفاضا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي بعد موجة خسائر وصلت إلى 75 جنيها فى الجرام ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 756 جنيها اليوم الاثنين 12-4-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 754 جنيها أي ارتفع جنيهين مقارنة بالأسبوع الماضي ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 756 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 864 جنيها.



اقرأ أيضا:

الذهب يترفع 9 جنيهات بنهاية التعاملات ..اعرف الاسعار

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 792 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 756 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 648 جنيها



اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 505 جنيهات

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 26,870 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,048 جنيها



سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 864,000 جنيها



سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



اقرأ أيضا

الاقتصاد الأمريكي يدفع الذهب للانخفاض عالميا في المستقبل

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.