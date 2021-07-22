عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|كارثة عن فيتامين د تجعله بدون قيمة.. 3 طرق للوقاية من حرارة الشمس

فيتامين د
فيتامين د

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 3 طرق للحفاظ على أسرتك عند الخروج في العيد
 

يفضل كثير من الأشخاص التنزه في الحدائق مع أطفالهم في الأعياد والمناسبات، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يصاب الكبار والصغار بضربة شمس بسبب الحرارة.

ولذلك يجب اتباع بعض الخطوات للحفاظ على أسرتك من درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف.

 

بعد الفتة واللحمة.. اكتشف طرق علاج الحموضة
 

يرغب عدد كبير من الناس فى معرفة علاج الحموضة بطريقة فعالة خاصة عندما يعانون من درجة شديدة منها ولا تحقق الأطعمة الطبيعية نتائج فعالة فى علاج الحموضة الشديدة.

 

وتزداد الحاجة لمعرفة علاج الحموضة فى احتفالات عيد الأضحى حيث يزداد تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون مثل الرقاق والفتة باللحمة الضانى وطواجن اللحوم المختلفة.

نعرض لكم قائمة بأهم الأدوية التى تساعد فى علاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ” .

 

مذاق مختلف.. طريقة شواء اللحم على الفحم

3 فوائد غير متوقعة لتناول اللحم على الصحة.. تعرف عليها

 

كارثة عن فيتامين د تجعله بدون قيمة .. اكتشفها
 

على مدار السنوات الماضية أكد العديد من الأطباء على أهمية فيتامين د وأنه يساعد فى حماية الإنسان من الإصابة بعدد كبير من الأمراض وأنه يأتى فى مقدمة العناصر الغذائية التى يجب الحرص على تناولها وأخذها بشكل مستمر. 

حذرت الدكتورة مارينا مامايفا، أخصائية طب الأطفال، من انتشار خطأ شائع بين الناس عن فيتامين د وأن المعروف عنه  بشأن إنتاجه في الجسم مجرد أوهام.

 

دلتا كورونا .. جونسون آند جونسون يفتح باب أمل لمواجهة المتحور الجديد
 

أعلنت شركة جونسون آند جونسون أن لقاح كوروناجانسين ” الذى أنتجه الشركة فعال فى محاربة متحور دلتا من فيروس كورونا التى تتميز بسرعة الانتشار وشدة العدوى ومنها السلالة الهندية التى تسببت فى موت الآف خلال الشهور الماضية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن دراسة أجريت على  8 أشخاص فقط ممن تلقوا لقاح كورونا ووجد أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديهم كانت قادرة على تحييد المتحورة دلتا وحماية الانسان من التعرض لمخاطره، وأن استجابة الجسم المناعية تستمر 8 أشهر على الأقل فى الحماية من متحور دلتا.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة علاج الحموضة فيتامين د دلتا كورونا

ترشيحاتنا

فييرا لـ صدى البلد : منتخب مصر الأولمبي سيحقق إنجازا مهما في طوكيو 2020

عقب عودة صفاء أبو السعود للغناء.. نجوم عادوا للساحة الغنائية بعد انقطاع

إغلاق جديد بسبب كورونا .. تفاصيل ارتفاع الإصابات الهائل في أستراليا

ما هو يوم النفر الأول .. وفضله وأعمال الحج فيه؟

من لم يقتله العطش مات بالرصاص.. ليلة سابعة من الاشتباكات والاحتجاجات في إيران.. فيديو

بوابات ذكية .. تعرف على خطوات السعودية لتيسير الحج لـ ضيوف الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ