نشرة المرأة والصحة|كارثة عن فيتامين د تجعله بدون قيمة.. 3 طرق للوقاية من حرارة الشمس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يفضل كثير من الأشخاص التنزه في الحدائق مع أطفالهم في الأعياد والمناسبات، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يصاب الكبار والصغار بضربة شمس بسبب الحرارة.

ولذلك يجب اتباع بعض الخطوات للحفاظ على أسرتك من درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف.

يرغب عدد كبير من الناس فى معرفة علاج الحموضة بطريقة فعالة خاصة عندما يعانون من درجة شديدة منها ولا تحقق الأطعمة الطبيعية نتائج فعالة فى علاج الحموضة الشديدة.

وتزداد الحاجة لمعرفة علاج الحموضة فى احتفالات عيد الأضحى حيث يزداد تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون مثل الرقاق والفتة باللحمة الضانى وطواجن اللحوم المختلفة.

نعرض لكم قائمة بأهم الأدوية التى تساعد فى علاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ” .

على مدار السنوات الماضية أكد العديد من الأطباء على أهمية فيتامين د وأنه يساعد فى حماية الإنسان من الإصابة بعدد كبير من الأمراض وأنه يأتى فى مقدمة العناصر الغذائية التى يجب الحرص على تناولها وأخذها بشكل مستمر.

حذرت الدكتورة مارينا مامايفا، أخصائية طب الأطفال، من انتشار خطأ شائع بين الناس عن فيتامين د وأن المعروف عنه بشأن إنتاجه في الجسم مجرد أوهام.

أعلنت شركة جونسون آند جونسون أن لقاح كورونا “ جانسين ” الذى أنتجه الشركة فعال فى محاربة متحور دلتا من فيروس كورونا التى تتميز بسرعة الانتشار وشدة العدوى ومنها السلالة الهندية التى تسببت فى موت الآف خلال الشهور الماضية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن دراسة أجريت على 8 أشخاص فقط ممن تلقوا لقاح كورونا ووجد أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديهم كانت قادرة على تحييد المتحورة دلتا وحماية الانسان من التعرض لمخاطره، وأن استجابة الجسم المناعية تستمر 8 أشهر على الأقل فى الحماية من متحور دلتا.