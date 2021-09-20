عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طريقة تنظيف البشرة بعمق.. وأسرع رجيم لنحت قوامك ونسف الكرش

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

طريقة تنظيف البشرة بعمق بمكونات متوفرة من مطبخك

طريقة تنظيف البشرة بعمق من مطبخك لبشرة خالية من العيوب بدون كريمات ومستحضرات التجميل  التي تعدك ببشرة أكثر نعومة وخالية من العيوب  وفقا لموقع “     stylecraze ”

فيما يلي طرق تنظيف البشرة  وتفتيحها

فى 21 يوما.. أسرع رجيم لنحت قوامك ونسف الكرش

لتخسيس البطن سريعا إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بسرعة خاصة فى منطقة البطن والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة برجيم لمدة 3 أسابيع يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا الأيطالية بمذاق لا يقاوم

أحلى من المطاعم إليك طريقة تحصيرعجينة وصلصة البيتزا بمذاق لايقاوم بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك إليك المقادير والخطوات:

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، “في علم الأرقام  مواليد يوم 20 سبتمبر هم من مواليد  برج العذراء وهو من الأبراج التى تتسم بطيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 20 سبتمبر، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

ترشيحاتنا

مصر والسلامة النووية.. وزير الكهرباء يشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إزالة 18 مقبرة مخالفة ببنها فى القليوبية ..صور

أخبار التكنولوجيا.. 3 ميزات في تيك توك لحماية الأطفال والمراهقين.. وآبل تؤجل تسليم هواتف iPhone 13

كوريا الشمالية تحذر من تفاقم أزمة الغواصات الفرنسية

بسبب صفقة الغواصات.. خبير صيني: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية

نشرة الرياضة.. حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة .. تأجيل انطلاق الدورى المصري ..اختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

مفاجأة في حادث مقتله.. التفاصيل الكاملة لمصرع الشيخ هاني الشحات

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

القاهرة تسجل 36.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ