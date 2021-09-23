حدث ليلا.. أبو الغيط تعليقا على دعم إسرائيل لسد النهضة: هيدفعوا الثمن.. الصحة: تسجيل 692 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و27 حالة وفاة

نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 692 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و27 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 507 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251902 حتى اليوم.

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ، عن قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بتجميد نجم الفريق.

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

تأجيل الدراسة 2021 أصبح أمراً يشغل بال جميع أولياء الأمور في ظل تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا ومتحور دلتا، وبات الكثير يتوقع تأجيل الدراسة هذا العام مع الارتفاع المستمر في عدد إصابات كورونا والذي تعلنه وزارة الصحة بشكل يومي في بيانها الرسمي، لكن كل الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب كورونا لم يتم تأكيده من قبل الوزارة التي تستعد بكامل طاقتها للعام الدراسي الجديد .



أشعلت أزمة بين واشنطن ولندن .. تطور جديد في قضية زوجة الدبلوماسي الأمريكي

أعلنت عائلة المراهق البريطاني هاري دن، الذي لقى مصرعه إثر حادث سيارة كانت تقودها زوجة دبلوماسي أمريكي في أغسطس 2019، أنها تعتزم إلى تسوية القضية مع منفذة الحادث، آن ساكولاس.

كارثة تدين مرتضى.. باع محمد إبراهيم مجانا واشتراه بـ 500 ألف يورو

كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن كارثة تعاقدية فى عقد بيع وشراء محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بين القلعة البيضاء و نادي مارتيميو البرتغالي.

مع بداية فصل الخريف.. الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري يوم الجمعة القادم

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن اليوم هو انطلاق فصل الخريف فلكياً، وتساوي ساعات الليل والنهار، معقباً: "فصل الخريف من أجل فصول السنة في مصر".

فوقوا.. أمين عام جامعة الدول العربية يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

وجه أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية، حديثه للأمم المتحدة، قائلا: أياكم أن تتصوروا بأن القضية الفلسطينية انتهت، دا مش هيحصل".

سد الخراب.. أبو الغيط تعليقا على دعم إسرائيل لسد النهضة: هيدفعوا الثمن ولكن بعد 20 عاما

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في السادس من أبريل 2011، متابعا: لا أطلق على السد الأثيوبي لقب سد النهضة، لأني أراه سد خراب لدولتين عربيتين.



تعرضت للظلم.. البدري: الإعلام كان يتحدث عن راتبي وهو أقل من كيروش

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أن المدرب الأجنبي للمنتخب لن يتعرض لصعوبات مثل التي يتعرض لها المدرب المصري منتقدا بشدة الحديث فى راتبه باستمرار فى الاعلام منذ توليه المسئولية.



البدري يبرر تصرف مصطفى محمد عقب مباراة الجابون وحقيقة أزمته مع صلاح

برر حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سبب خروج مهاجم الفريق مصطفى محمد عن النص عقب مواجهة مصر والجابون الأخيرة بتصفيات كأس العالم التي انتهت بهدف لكل فريق.

أول ظهور لـ سمير صبرى بعد شائعة وفاته.. صور

نشرت الإعلامية بوسى شلبى مجموعة من الصور برفقة الفنانة سمير صبرى عبر حسابها بموقع انستجرام بعد شائعة وفاته التى اثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.