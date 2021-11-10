حدث ليلا | أمريكا تعلن التزامها بحماية أمن مصر القومي والمائي.. شوقي يحسم جدل تعطيل الدراسة.. العثور على المدينة الذهبية.. الموت يفجع درة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.
مصر والولايات المتحدة تصدران البيان الختامي للحوار الاستراتيجي وتؤكدان الالتزام بالأمن القومي للبلدين
وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس
الصحة: تسجيل 921 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة
قفزة مذهلة فوق سفح الأهرامات.. فيديو ترويجي للسياحة في مصر
أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال
وزير الرياضة: 23 نوفمبر حدا أقصى للدعوة لانتخابات الزمالك.. وندرس تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور
شادي محمد يفجر مفاجأة: عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز باطل .. فيديو
حارس تشيلسي لـ صدى البلد: محمد صلاح فخر لمصر وإفريقيا
ميسي وليفاندوفسكي وصلاح في صدارة ترشيحات الكرة الذهبية
الموت يفجع الفنانة التونسية درة
خروج الفنانة نادية شكري من المستشفى
خالطت أحمد خليل | تفاصيل تداول شائعة إصابة ميرفت أمين بـ كورونا
تركي آل الشيخ يكشف آخر استعدادات معرض الرياض السيارات | فيديو
إسرائيل تفتح أبوابها ليهود إثيوبيا
مبادرة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية
البنتاجون تعلن اسم دولة متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي
فرنسا تعيد تفرض ارتداء الكمامات في المدارس