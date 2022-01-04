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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السعال الجاف.. أسباب الإصابة به وأبرز العلاجات السريعة للتخلص منه.. وهذا مشروب فعال

صدى البلد

أسباب السعال وأعراض انتبهي لها

علاجات سريعة تخلصك من السعال في لمح البصر

أسرع مشروب يخلصك من السعال جربيه بنفسك 

يعد السعال الجاف أحد أشهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد العالم، إلا أنه ليس دائما عرض من أعراض كورونا، لذلك إليك أسباب الإصابة به وأعراضه وأبرز العلاجات التي تخلصك منه بجانب مشروب فعال يخلصك من السعال في لمح البصر ..
 

هل السعال يعني الإصابة بكورونا 

أشار الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية إلى أن السعال من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا لكنه فى نفس الوقت قد يحدث بسبب وجود مشكلة صحية اخرى أو امر طارئ نتيجة بعض العوامل".

عرض " بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أبرز اسباب السعال التى تكون بعيدة عن فيروس كورونا.

ومن أكثر أسباب السعال انتشارا التهابات الأنف والحلق وفى معظم الحالات تكون بسبب المعاناة من الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسبب فيها الإصابة بفيروسات مثل فيروسات  نزلات البرد والتهابات الحنجرة الفيروسية والإنفلونزا.
 

حساسية الأنف 

تنتشر بصورة كبيرة خاصة عند الاطفال والنساء وتتشابه أعراضه مع نزلات البرد وعادة يكون فيها السعال جاف يصاحبه حكة الأنف وعطس وسيلان .
تسيطر على البعض حالة من الرعب عند ظهور أحد العلامات المشابهة لأعراض فيروس كورونا فى حين أن هناك عددا كبيرا من الأمراض التى تتشابه مع هذا المرض.

 

 

وتوجد عدة أنواع من مرض الربو تختلف في أعراضها التى تظهر على المريض من بينها نوع يكون فيه السعال الجاف هو العلامة الرئيسية.

التشخيص الدقيق

يحدث السعال الجاف فى أى وقت من اليوم سواء أثناء النهار أو الليل كما أن بذل المجهود الكبير أو ممارسة الرياضة تزيد احتمالات معاناة المريض منه.


علاج السعال الجاف يبدأ بالتشخيص الدقيق من خلال إجراء الفحوصات اللازمة والإكثار من تناول الماء و مشروبات الأعشاب الطبيعية الدافئة كما أن المناعة تلعب دورا كبيرا فى الشفاء.

ويجب عدم تجاهل السعال الجاف ومعالجته على الفور والتأكد من انه ليس أحد أعراض الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا.

علاجات سريعة للسعال الجاف 


وقد تساعد الحلول التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فى تخفيف حدة السعال مثل أقراص السعال وشراب السعال ولكن معظمها يجعلك تشعر بالغثيان، حيث يشعر الكثير من الناس بالنعاس بعد تناول ملعقة صغيرة من الدواء، فإذا كنت لا ترغب في الشعور بالنوم ولكن بحاجة إلى حل فوري وآمن، فقط جرّب هذه العلاجات المنزلية التي ستخلصك من السعال من الجذور دون أي آثار جانبية.

لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز 4 مكونات طبيعية لعلاج السعال الجاف بالمنزل.

1. شاي الأعشاب

 بالحديث عن الشاي دعنا نقول لك وصفة شاي أخرى للسعال الجاف، فالهنود يحبون الشاي وهناك العديد من أنواع الشاي بما في ذلك شاي الأعشاب، لذلك فهذا الشاي يمكنك صنعه إما في الماء أو اللبن، وأضف القرنفل، الهيل، القرفة والزنجبيل، فهي بعض التوابل التي تضاف إلى هذا الشاي المميز الذي يعتبر بمثابة حل فعال للسعال والبرد

 

2. الكركم

الكركم من التوابل السحرية التي يمكن أن تعالج العديد من المشاكل بسهولة، ويمكن أيضًا علاج السعال الجاف بالكركم لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا، حيث يحتوي الكركم على الكركمين الذي وجد أنه مفيد في تخفيف السعال الجاف، فقط في كوب من الماء الفاتر أضف ملعقة صغيرة من الكركم واخلطها واشربها.

 للحصول على نتائج أفضل، اخلطي رشة من مسحوق الفلفل الأسود لأنه يساعد في امتصاص الكركمين بالشكل المناسب، ويمكن أيضًا استخدام هذا العلاج لعلاج الانزعاج التنفسي بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية

.3. الزنجبيل

هذا علاج مؤكد للسعال الجاف والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحلق، وذلك لأن الزنجبيل بطبيعته مضاد للبكتيريا وقد ثبت في تهدئة الحلق وتسكين الآلام بالإضافة إلى تقوية المناعة

 

.4. النعناع

 

النعناع علاج قوي للسعال ونزلات البرد، حيث يحتوي على المنثول الذي يترك شعور بالانتعاش، والنعناع أيضًا مزيل للاحتقان حيث يعمل على تخدير الأعصاب التي تتهيج بسبببالتالي فهو يساعد في تقليل الرغبة في السعال وبالتالي تخفيف الألم، كما أن خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا تجعله أفضل حل للسعال، ويمكنك تناول شاي النعناع أو تناول زيت النعناع الأساسي عن طريق تخفيفه في الماء، وأفضل وقت لتناول شاي النعناع هو قبل النوم

هيئة الدواء تحذر من استخدام مهدئات السعال بدون استشارة طبيب

السعال الديكى عند الأطفال ومضاعفاته

 

أسرع مشروب يخلصك من السعال 

 

بجانب العلاجات السابقة إليك مشروب سريع يخلصك من  من خلال بعض المشروبات والوصفات للتخلص منها وإليكم علاج السعال الجاف المستمر وفقا لموقع health تساعدنا على التخلص منه إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

مشروب بذور العنب والجنزبيل

مكونات الوصفة ..

ملعقة من بذور العنب

 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

ملعقة من القرفة

طريقة تطبيق الوصفة

فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها حوالى 5 دقائق وقومى تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم تساعد تلك الوصفة على تهدئة السعال وطرد المخاط

مشروب ورق جوافة والتيليو

مكونات مشروب علاج  

لعلاج الكحة المستمرة

 ولعلاج البلغم ملعقة من ورق جوافة وملعقة من التليو زينسون

طريقة تحضير مشروب علاج الكحة و البلغم : قومي بطحن المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وضعي كمية من الماء على النار وضيفي لها الخليط اتركيه يغلي على نار هادئة وقومي بتزويد الماء عدة مرات حتى يتشبع بالمكونات صفيه في كوب وضيفي له ملعقة عسل أبيض  وتناوله مرتين يوميًا .

السعال اسباب السعال تخفيف حدة السعال مشروب يخلصك من السعال علاجات سريعة للسعال الجاف

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