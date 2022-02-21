جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-2-2022، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها : 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 830 جنيها اليوم الإثنين 21 -2-2022 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار21 : 813 جنيها الأسبوع الماضي و 793 جنيه الأسبوع قبل الماضي و 787 جنيها الأسبوع السابق له ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021 ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 63 جنيها.

الذهب

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 830 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 949 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 870 جنيها

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 830 جنيها

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سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 711 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29501 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6640جنيها

أسعار الذهب

سعر كيلو الذهب

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 948571 جنيها

مشغولات ذهبية

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وفي سياق متصل كشف ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

وتابع "مستشار وزير التموين"، خلال تصريحات تليفزيونية إن حالة الاحتقان الشديدة والترقب لحدوث حرب مع أوكرنيا أثر ذلك على أسعار الذهب، مشيرا الى أن آثار الأزمة انعكست بقوة على أسواق الذهب، وارتفعت أسعار الذهب (عالميًّا) بنحو 100 دولار .

اسعار الذهب

ونوه إلى ان هناك زيادة سنوية في أسعار الذهب بنحو 23% منذ ثلاث سنوات،متوقعا أن تتخطى أوقية الذهب 2000 دولار، وبالتالي قد يتخطى سعر الذهب 900 جنيه بكل سهولة.

واختتم قائلا:" الذهب يمكن شراؤه في أي وقت وننصح بالشراء حاليًّا لأن الأسعار جيدة للشراء جدًا”.