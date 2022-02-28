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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الطفح الجلدي الحراري .. بالصبار والبرودة والشوفان

الطفح الجلدي
الطفح الجلدي

الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة يحدث عندما يصبح العرق محاصربسبب انسداد في الغدد العرقية في الطبقات العميقة من الجلد، ويمكن أن ينتج عن ذلك التهاب واحمرار وآفات تشبه البثور، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتطور العدوى.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والأشخاص الذين يتعرقون بسهولة هم أكثر عرضة للإصابة بالحرارة الشائكة أو الطفح الجلدي، والرضع والأطفال أكثر عرضة للإصابة به لأن غددهم العرقية لا تزال في طور النمو.

وازدادت حالات الإصابة بـ الطفح الجلدي منذ انتشار فيروس كورونا، حيث يعتبر من الأعراض الجانبية للعدوى، ووفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، تعرف على ما يلي :

أعراض الطفح الجلدي

علاج الطفح الجلدي للكبار 

علاج الطفح الجلدي بالاعشاب

الطفح الجلدي

أعراض الطفح الجلدي

يوجد عدد من العلامات التي تظهر على البشرة تدل على الطفح الجلدي، على البشرة الداكنة قد يكون من الصعب رؤيتها، ولكن إذا استخدم الطبيب التنظير الجلدي - وهو نوع من المجهر المضاء لفحص الجلد - فقد تظهر البقع على شكل كريات بيضاء تحت الجلد مع وجود هالات داكنة تحيط بها.

1- نتوءات أو بقع صغيرة تسمى حطاطات.
2- إحساس بالحكة أو الوخز.
3- تورم خفيف.
4- البقع حمراء.

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أماكن الإصابة بالطفح الجلدي 

غالبًا ما يؤثر الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة على المناطق التي يكون فيها التعرق أكثر احتمالًا، بما في ذلك:

وجه
رقبة
تحت الثديين
تحت كيس الصفن
يمكن أن تظهر أيضًا في طيات الجلد والمناطق التي يحتك فيها الجلد بالملابس، مثل الظهر والصدر والمعدة.

علاجات منزلية للطفح الجلدي 

أدوية لعلاج الطفح الجلدي

يأخذ اسيتامينوفين (تايلينول) أوايبوبروفين (أدفيل) باعتدال للألم الخفيف المصاحب للطفح الجلدي.

أنواع الطفح الجلدي

الطفح الجلدي هو تغير ملحوظ في ملمس بشرتك أو لونها، وقد يصبح جلدك متقشرًا أو حاكًا أو متهيجًا بطريقة أخرى.

1- الجدري

مجموعات من البثور الحمراء المليئة بالحكة والسوائل في مراحل مختلفة من الشفاء في جميع أنحاء الجسم، ويترافق الطفح الجلدي مع الحمى وآلام الجسم والتهاب الحلق وفقدان الشهية، وتظل معدية حتى تتقشر جميع البثور.

2- الصدفية

بقع متقشرة فضية محددة بشكل حاد على الجلد، وتوجد عادة على فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، وقد تكون حكة أو بدون أعراض.

3- الإكزيما

هي بقع متقشرة صفراء أو بيضاء تتقشر، وقد تكون المناطق المصابة حمراء أو مثيرة للحكة أو دهنية أو دهنية، وقد يحدث تساقط الشعر في المنطقة المصابة بالطفح الجلدي.

4- التهاب الجلد التماسي 

يظهر بعد ساعات إلى أيام من التلامس مع مسببات الحساسية، وله حدود مرئية ويظهر في المكان الذي لامست فيه بشرتك المادة المهيجة، والجلد متهيج أو أحمر أو متقشر أو خام، والبثور التي تبكي أو تنضح أو تصبح قشرية.

أنواع الطفح الجلدي

علاج الطفح الجلدي بالبرودة

واحدة من أسرع الطرق وأسهلها لإيقاف ألم وحكة الطفح الجلدي هي استخدام البرودة، سواء اخترت ضغطًا باردًا أو دشًا باردًا أو قطعة قماش مبللة، يمكن أن يوفر الماء البارد راحة فورية ويمكن أن يساعد في إيقاف التورم وتخفيف الحكة وإبطاء تطور الطفح الجلدي.

كيفية استخدامها

املأ كيسًا ثلجيًا أو كيسًا بلاستيكيًا بالثلج أو بلل قطعة قماش بالماء البارد.
ضع قطعة قماش على بشرتك (لا تضع الثلج على بشرتك مباشرة).
كرر حسب الحاجة.

علاج الطفح الجلدي بالأدوية

علاج الطفح الجلدي بالشوفان

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام دقيق الشوفان المعلق كحماية للجلد في عام 2003، واليوم هناك العديد من منتجات البشرة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على دقيق الشوفان.

دقيق الشوفان الغروي المذاب في الحمام يمكن أن يخفف الحكة. 

كيفية استخدامها

املأ حوض الاستحمام بالماء الدافئ.
امزج كوبًا واحدًا (أو كيسًا واحدًا) من دقيق الشوفان الغروي في الماء.
اغمر نفسك في الماء وانقعها لمدة 30 دقيقة.
اشطفيه بالماء الفاتر.

علاج الطفح الجلدي بالاعشاب

علاج الطفح الجلدي بالصبار

تم استخدام نبات الصبار كعامل مساعد للصحة والعناية بالبشرة، وقد تكون على دراية باستخدامه لتعزيز التئام الجروح الصغيرة في المطبخ.

بالإضافة إلى التئام الجروح، تم استخدام الصبار كمضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات والفيروسات ومضاد للأكسدة، على الرغم من استخدامه على نطاق واسع، إلا أن الكثير من الأدلة على فعاليته غير مؤكدة، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

كيفية استخدامها

يمكن استخدام الجل الصافي الذي يأتي من أوراق الصبارتهدئة البشرة المتهيجة.
من الأفضل غسل وتجفيف المنطقة المصابة قبل استخدام الصبار حتى تحصل على أقصى قدر من الامتصاص.
إذا كان لديك نبتة صبار ، يمكنك فتح ورقة وكشط الجل ووضعه مباشرة على الجلد المصاب، تحتوي مخازن الأدوية على مستحضرات تجارية من الصبار، والتي قد تكون أسهل في الاستخدام.

ولكن يوصى باستخدام الصبار الطازج لأن الصبار يمكن أن يتحلل ويفقد بعض فعاليته بمرور الوقت.
استخدم الصبار مرتين يوميًا أو أكثر إذا نصحك طبيبك بذلك

علاج الطفح الجلدي

طرق الوقاية من الطفح الجلدي

لتقليل خطر الإصابة بالحرارة الشائكة أو الطفح الحراري ، حاول:

1- تجنب الأنشطة أو الأماكن التي تزيد من التعرق.
2- استخدم مكيف الهواء أو المروحة.
3- ارتداء الملابس الخفيفة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن.
4- قلل من التعرض للطقس الحار والرطب.
5- قشر الجلد بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة والدهون التي قد تسد الغدد العرقية.
6- خذ حمامًا باردًا بشكل متكرر وتأكد من تجفيف الجلد تمامًا.

ونود أن ننوه أن يجب التحدث إلى الأطباء قبل البدء في تناول الأدوية والعلاجات المذكورة في التقرير، وتجنب تناولها لفترة طويلة لأنها يمكن أن يكون لها آثار جانبية. 

مصدر المعلومات 

healthline

medicalnewstoday

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