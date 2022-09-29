السوشيال ميديا.. هاشتاج "البرص المصري" يتصدر تويتر.. ومحمد رمضان يعلن بدء بروفات أحدث أعماله فيلم مرزوق وإيتو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد رمضان يعلن بدء بروفات أحدث أعماله فيلم مرزوق وإيتو.. فيديو

أعلن الفنان محمد رمضان عن بدأ بروفات أحدث أعماله الفنية، فيلم مرزوق وإيتو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو من داخل البروفة، وعلق عليه كاتبًا: “بسم الله بدأنا أول بروڤات فيلم مرزوق و إيتو سيناريو و حوار عمرو محمود يس إخراج محمد سمير ثقة في الله نجاح”.

ست الكل.. حسن شاكوش يتغزل في والدته| فيديو

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو بصحبة والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الفيديو، كاتبًا: “ضحكتها مسكرة أمي ست الكل ربنا يخليكي ليا يا كل حياتي”.

وصلنا قطر.. نانسي عجرم بإطلالة كاجوال من داخل المطار

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بسيطة من داخل المطار، وعلقت عليها كاتبة: “وصلنا!! #قطر”.

هاشتاج "البرص المصري" يتصدر تويتر.. وكوميكس المغردين تثير الجدل

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “البرص المصري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي أخبار غزو البرص المصري على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب لهم في الخوف من أن يهدد المحاصيل والنظام البيئي لديهم.

جمهوره ده حماه.. هاشتاج الأهلي مش للبيع يكتسح تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الأهلي مش للبيع”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.