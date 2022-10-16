أهم الأخبار.. ذكرى وفاة شيبوب السينما.. صندوق مكافحة المخدرات ينتقد احتفال أحمد عبدالقادر.. عمرو يوسف: ممكن أبيع روحي عشان كندة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي الذي يتضمن أهم الأخبار.

مايا مرسي: أكثر من 20 مليون سيدة تقوم بالكشف المبكر لسرطان الثدي بمصر



احتراق 12 شجرة مانجو في أرض زراعية بسوهاج.. والمالك يتهم جاره



غير موفق.. مدير صندوق مكافحة المخدرات ينتقد طريقة احتفال أحمد عبدالقادر



موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك



ذكرى وفاة شيبوب السينما.. تعرف على قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة



شاهده الآن.. المريخ الكوكب الأحمر يزين السماء



عمرو يوسف: ممكن أبيع روحي عشان كندة



خبير: خلايا الجماعة الإرهابية في فترة كمون لـ "لملمة صفوفها" .. فيديو



هل كان النبي يرى من خلفه ؟ علي جمعة يجيب



إعلام روسي: اعتقال والد أحد المتهمين في تفجير جسر القرم

