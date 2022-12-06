حدث ليلًا.. تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها قرار حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا يدخل حيز النفاذ، وابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.
بسبب بوست فيسبوك..القصة الكاملة لمقتل بؤلة على يد صاحب محل سمك بالإسكندرية
جريمة مأساوية في محافظة الإسكندرية..حزن ممتد ودموع لا تنقطع، هذا هو حال أسرة الشاب بؤله، إبن منطقة أبوقير التابعة لمحافظة الإسكندرية، الذي قتل على يد بلطجي أمام منزله وسط أهله وجيرانه. بداية الجريمة البشعة، كانت بسبب بوست كتبه المجني عليه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ينتقد فيه الجاني واتهمه بعدة اتهامات، فلم يجد القاتل طريقة لإبعاد التهم الموجهة إليه سوى عن طريق قتل المجني عليه.
حسن الرداد يكشف مفاجأة إيمي سمير غانم له في السعودية
حل الليلة الفنان حسن الرداد ضيفًا في برنامج صاحبه السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة Dmc ، للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.
تعرف على سعر برنامج العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية
يبحث عدد كبير من المغتربين المصريين المتواجدين في السعودية علي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية ، وحددت الخارجية السعوديه من هم المسموح لهم بجلب عائلاتهم بالمملكة، والأسعار الجديدة لرسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2022، بالاضافة الي الوظائف المتاحة لهم. تأشيرة تتيح التنقل
حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء ؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟
تركت ثوبها عند خطيبها فشنق نفسه.. مفاجأة تحقيقات النيابة العامة بفاجعة المحلة
حيث أوضحت المذكورة -البالغة من العمر ١٦ عامًا- خلال استجوابها في التحقيقات نشوبَ خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركةً ثوبها هناك (شال)،
الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية
حصلت صدى البلد على صور حية من موقع حادث الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين
خطوة جديدة في طريق حسين الشحات للرحيل عن الأهلي .. تعرف عليها
أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسين الشحات لاعب فريق الأهلي اتخذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن النادي الأحمر تحسباً لعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل. وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسين الشحات وقع على عقود مع وكيل أعمال أجنبي جديد
غير محترمين.. أسطورة اليونايتد يهاجم لاعبي البرازيل بعد فوزهم على كوريا لهذا السبب
وصف روي كين نجوم منتخب البرازيل ب 'غير المحترمين' لرقصهم ضد كوريا الجنوبية بعد هدف الفوز في مباراتهم في مونديال قطر لكاس العالم.
النيابة تعاين موقع حريق العصافرة شرقي الإسكندرية وتأمر بنقل الجثث للمشرحة
وصل فريق من النيابة والبحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، ومعرفة أسباب وقوع الحريق.
إبراهيم سعيد يكشف كواليس تعيينه مدربا لنادي المجد السكندري
أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أنه يسعى لتحقيق النجاح خلال التجربة الجديدة مع نادي المجد السكندري
الحقنة عاملة أزمة.. الصحة: ضربها يحتاج شروط.. والصيادلة يتحفظون
تسبب قرار منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بعد حدوث عدة أزمات تسبب بها عدد من الصيادلة أو الأطباء العاملين داخل الصيدليات .. المزيد ..
كلام نهائي.. علي معلول يفجر مفاجأة بشأن الاعتزال الدولي
أكد الإعلامي محمد فاروق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي ومنتخب تونس لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي
أضر بسمعة سياحة مصر.. إيقاف مدير فندق عائم ألقى مخلفات بالنيل
بالإشارة إلى ما تم تداوله حول قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة والتي تعمل بين الأقصر وأسوان بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في هذه الواقعة،
قدر الله وما شاء فعل.. محمد سعيد محفوظ يكشف تفاصيل اندلاع حريق بسيارته
كشف الكاتب والإعلامي المصري الدكتور محمد سعيد محفوظ، عن اندلاع حريق بسيارته بسبب عطل مفاجئ في الكهرباء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.. المزيد
بعد دفنه في لندن.. تحديد موعد عزاء الصحفي محمد أبو الغيط
أعلن الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن عزاء الصحفي الراحل محمد أبو الغيط، سيكون السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
النيران حاوطت الشقة.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه
قال شهود عيان إن سبب وقوع حادث الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، هو حدوث ماس كهربائي داخل الشقة
لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق
أشعل تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، أجواء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز راقصو السامبا بنتيجة 1-4 في دور ال16 لكأس العالم قطر 2022. وصنع الشوالي حالة من البهجة، بالرقص على أنغام
مسؤول أوكراني: كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.
حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب| فيديو
قال الفنان حسن الرداد إنه يتعاطف كثيرا مع الحيوانات، وقام بإنقاذ قطتين من قبل، مشيرا إلى أنه لم يكن يتعامل نهائيا مع الحيوانات من قبل.
أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه
بأعين دامية من البكاء، وصوت غير قادر على التحدث من هول الصدمة والمفاجأة، تحدثت والدة الأطفال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث حريق المنتزه لموقع صدى البلد، ببضع كلمات قبل أن تنهار بالبكاء غير مصدقة وغير مدركة لما حدث.
تامر النحاس: رفضت فكرة عودة إيهاب جلال للمصري.. ورحيله ليس بسبب الجماهير
أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن إدارة النادي المصري أرادت رحيل المدرب إيهاب جلال، عن منصبه ، مستغلة أزمته مع الجماهير.
مطعم دجاج شهير يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب النصر السعودي
سخر الحساب الرسمي لـ مطعم الدجاج الشهير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى النصر السعودي.
في أخر حوار له| محمد أبو الغيط: حاولت التعايش مع المرض ومقاومته
رحل عن عالمنا أمس الصحفي المصري محمد أبو الغيط بعد رحلة صراع مع المرض، حيث تم دفنه اليوم داخل مقابر المسلمين داخل لندن. من جانبه نشر المرسد المصري للصحافة والإعلام أخر حوار صحفي تم إجراؤه مع الكاتب الراحل، والذي تم نشره على صفحة المرصد على فيسبوك؛ وجاء كالتالي:
فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته
بعد زعمه أنه نبي مرسل، انكشفت فضيحة زعيم طائفة تعدد الزوجات في الولايات المتحدة الأمريكية «صاموئيل رابيلي» متزوج من أكثر من 20 فتاة بمن فيهم ابنته، وأن غالبية هؤلاء الفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 15
تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. فيديو
انتقد تامر النحاس وكيل اللاعبين، كامل أبو علي رئيس النادي المصري البوسعيدي، مؤكدا إنه يرى بأذنيه وليس عينه، وذلك على خلفية إقالة إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الساحلي.
سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال
حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، حكومة برلين، من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية المنظمة لكأس العالم 2022، وفقا لـ مجلة دير شبيجل .
كبير المصرفيين في بودابست: المجر مهددة بأزمة اقتصادية قريبة
حذر رئيس البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، من أن بلاده على وشك الدخول في أزمة، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأعلى في الاتحاد الأوروبي العام المقبل 15-18%، وحث الحكومة على تغيير سياسات