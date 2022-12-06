حدث ليلًا.. تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها قرار حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا يدخل حيز النفاذ، وابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.

جريمة مأساوية في محافظة الإسكندرية..حزن ممتد ودموع لا تنقطع، هذا هو حال أسرة الشاب بؤله، إبن منطقة أبوقير التابعة لمحافظة الإسكندرية، الذي قتل على يد بلطجي أمام منزله وسط أهله وجيرانه. بداية الجريمة البشعة، كانت بسبب بوست كتبه المجني عليه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ينتقد فيه الجاني واتهمه بعدة اتهامات، فلم يجد القاتل طريقة لإبعاد التهم الموجهة إليه سوى عن طريق قتل المجني عليه.

حل الليلة الفنان حسن الرداد ضيفًا في برنامج صاحبه السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة Dmc ، للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.

يبحث عدد كبير من المغتربين المصريين المتواجدين في السعودية علي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية ، وحددت الخارجية السعوديه من هم المسموح لهم بجلب عائلاتهم بالمملكة، والأسعار الجديدة لرسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية السعودية 2022، بالاضافة الي الوظائف المتاحة لهم. تأشيرة تتيح التنقل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

حيث أوضحت المذكورة -البالغة من العمر ١٦ عامًا- خلال استجوابها في التحقيقات نشوبَ خلاف بينها وبين خطيبها يوم الواقعة بالمسكن، ومغادرتها على إثره تاركةً ثوبها هناك (شال)،

حصلت صدى البلد على صور حية من موقع حادث الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسين الشحات لاعب فريق الأهلي اتخذ خطوة جديدة نحو الرحيل عن النادي الأحمر تحسباً لعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل. وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسين الشحات وقع على عقود مع وكيل أعمال أجنبي جديد

وصف روي كين نجوم منتخب البرازيل ب 'غير المحترمين' لرقصهم ضد كوريا الجنوبية بعد هدف الفوز في مباراتهم في مونديال قطر لكاس العالم.

وصل فريق من النيابة والبحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، ومعرفة أسباب وقوع الحريق.

أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أنه يسعى لتحقيق النجاح خلال التجربة الجديدة مع نادي المجد السكندري

تسبب قرار منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بعد حدوث عدة أزمات تسبب بها عدد من الصيادلة أو الأطباء العاملين داخل الصيدليات .. المزيد ..

أكد الإعلامي محمد فاروق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي ومنتخب تونس لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر. وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي

بالإشارة إلى ما تم تداوله حول قيام أحد المنشآت الفندقية العائمة والتي تعمل بين الأقصر وأسوان بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي وزارة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في هذه الواقعة،

06/12/2022 01:36 ص

كشف الكاتب والإعلامي المصري الدكتور محمد سعيد محفوظ، عن اندلاع حريق بسيارته بسبب عطل مفاجئ في الكهرباء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.. المزيد

أعلن الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن عزاء الصحفي الراحل محمد أبو الغيط، سيكون السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

قال شهود عيان إن سبب وقوع حادث الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، هو حدوث ماس كهربائي داخل الشقة

أشعل تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، أجواء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز راقصو السامبا بنتيجة 1-4 في دور ال16 لكأس العالم قطر 2022. وصنع الشوالي حالة من البهجة، بالرقص على أنغام

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

قال الفنان حسن الرداد إنه يتعاطف كثيرا مع الحيوانات، وقام بإنقاذ قطتين من قبل، مشيرا إلى أنه لم يكن يتعامل نهائيا مع الحيوانات من قبل.

بأعين دامية من البكاء، وصوت غير قادر على التحدث من هول الصدمة والمفاجأة، تحدثت والدة الأطفال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث حريق المنتزه لموقع صدى البلد، ببضع كلمات قبل أن تنهار بالبكاء غير مصدقة وغير مدركة لما حدث.

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن إدارة النادي المصري أرادت رحيل المدرب إيهاب جلال، عن منصبه ، مستغلة أزمته مع الجماهير.

سخر الحساب الرسمي لـ مطعم الدجاج الشهير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى النصر السعودي.

رحل عن عالمنا أمس الصحفي المصري محمد أبو الغيط بعد رحلة صراع مع المرض، حيث تم دفنه اليوم داخل مقابر المسلمين داخل لندن. من جانبه نشر المرسد المصري للصحافة والإعلام أخر حوار صحفي تم إجراؤه مع الكاتب الراحل، والذي تم نشره على صفحة المرصد على فيسبوك؛ وجاء كالتالي:

بعد زعمه أنه نبي مرسل، انكشفت فضيحة زعيم طائفة تعدد الزوجات في الولايات المتحدة الأمريكية «صاموئيل رابيلي» متزوج من أكثر من 20 فتاة بمن فيهم ابنته، وأن غالبية هؤلاء الفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 15

انتقد تامر النحاس وكيل اللاعبين، كامل أبو علي رئيس النادي المصري البوسعيدي، مؤكدا إنه يرى بأذنيه وليس عينه، وذلك على خلفية إقالة إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الساحلي.

حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، حكومة برلين، من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية المنظمة لكأس العالم 2022، وفقا لـ مجلة دير شبيجل .

حذر رئيس البنك الوطني المجري، جيورجي ماتولكسي، من أن بلاده على وشك الدخول في أزمة، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأعلى في الاتحاد الأوروبي العام المقبل 15-18%، وحث الحكومة على تغيير سياسات