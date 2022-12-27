حدث ليلا | زلزال يضرب مصر.. حقيقة طرح البنك شهادة بفائدة مرتفعة.. قرار مرتضى منصور بشأن فيريرا.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها .

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن رحلة "مهان إيران دبليو563" الايرانية تم تحويلها إلى جزيرة كيش قبل أن تكمل طريقها إلى دبي بعد ذلك بساعتين.

بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة القرن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.



أسعار السلع الغذائية في مصر الآن .. الأرز يتخطى الـ 19

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن جزء هام من حياة المواطن المصري ،يبحث المصريين عن الاسعار للاسترشاد بها فى تعاملاتهم اليومية.



من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب

لا شك أن السؤال عن حكم من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد يطرح نفسه بقوة تلك الأجواء الشتوية الباردة ، التي تصعب على البعض القيام والوضوء ومن ثم صلاة الفجر ، وبالتالي فإن من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد ليس بالقليل ، وحيث إن لصلاة الفجر في وقتها فضل عظيم لا يفوته لبيب، من هنا ينبغي معرفة حكم من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد إلى طلوع الشمس.



فاقد الشغف مالوش مكان.. رسالة شديدة اللهجة من عدلي القيعي للاعبي الأهلي



أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بـ النادي الأهلي، أنه من حق جماهير المارد الأحمر الغضب بعد الأداء الباهت لفريقها أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.



تفاصيل رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للاعبي الأهلي| فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل رسائل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحذيرية للاعبي الفريق الأحمر.



خريطة المحافظات المتأثرة بـ زلزال الطور

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 27-12-2022، على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور، في محافظة جنوب سيناء، وكانت بياناتها كالتالي:



مرتضى منصور عن الصفقات الجديدة: هي مش طفاسة

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تساؤلات بعض الجماهير عن هوية الصفقات الجديدة التى سيتعاقد معها النادى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قائلا : هى مش طفاسة.



بمبلغ كبير.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقد رعاية الزمالك مع برزنتيشن

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن توقيع عقد رعاية الزمالك مع شركة برزنتيشن بمقابل مادي كبير يفوق ما حصل عليه الزمالك فى السنوات الماضية بشكل يليق بتاريخ وقيمة ومكانة القلعة البيضاء .



هناك مزايدات دائما.. شبانة يعلق على احتفال محمد صلاح بـ الكريسماس

استنكر الإعلامي محمد شبانة، الهجوم الذي يحدث ضد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي، بسبب احتفاله بعيد "الكريسماس".

أوزبكستان: مستعدون لتكثيف الحوار المثمر مع روسيا

قالت وزارة الخارجية الأوزبكية، يوم الاثنين، إن أوزبكستان مستعدة لتكثيف الحوار السياسي البناء مع روسيا.



استقبال غير متوقع لـ بيج رامي بالمطار رغم خسارته لقب مستر أولمبيا| شاهد

وصل البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، مساء الإثنين إلى مطار القاهرة الدولي، بعد حصوله على المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا التي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري.



محمد شبانة يفتح النار على كولر: إدارة الأهلي غير راضية عنه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي حاليا ليست راضية عن أداء مارسيل كولر المدير الفني، وتسعى لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية قد تضر الفريق في مسيرته بالدوري المصري.

عاجل.. رد رسمي من البنك الأهلي عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، حقيقة طرح شهادات بقيمة فائدة مرتفعة.

مدرب النجم الساحلي: هداف الدوري التونسي يقترب من الانضمام للأهلي

أكد محمد المكشر المدير الفني لفريق النجم الساحلي، وجود عرض من النادي الأهلي لضم محمد الضاوي "كريستو " هداف الدوري التونسي .

من أجل مروان عطية.. لاعب الزمالك على مشارف الرحيل عن النادي| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن يوسف أوباما نجم الزمالك، قريب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول في شهر يناير 2023.



مباراة الأهلي السبب| قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن مصير فيريرا



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك تتعامل بهدوء مع جوسفالدو فيريرا تمامًا، وتقوم بإيصال كافة طلباتها عبر المشرف على الكرة، مشيرا إلى أن المقاولون العرب كان يستحق الفوز على الفريق الأبيض في مباراتهما الأخيرة.

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

أثارت قضية مقتل سيدة العمل الخيري في محافظة البحيرة، سهير الأنصاري حالة من الحزن، بعدما تم العثور على جثتها ملقاة في الطريق الزراعي بدمنهور.