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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : شيرين تذهب للمستشفى بعد حفلها .. يوم 13 يزيح هارلي من الصدارة .. طرح كيرة والجن على شاهد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال صباح اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

 

ذهبت للمستشفى وسقطت على المسرح.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، حفلا غنائيا ضخما بمدينة دبي ، حيث رفعت شعار كامل العدد ، وشهد الحفل العديد من المواقف واللقطات نستعرض ابرزها في السطور التالية :

ظهور حسام حبيب فى حفل شيرين عبد الوهاب بدبي .. شاهد

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي . 

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح . 

أحمد سعد يتعاون مع المستشار ترك آل الشيخ في أغنية فوق واتعلم

يتعاون الفنان أحمد سعد مع المستشار ترك آل الشيخ في عمل غنائي جديد يحمل اسم فوق واتعلم ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الفتره القليلة المقبلة. 

الأغنية من كلمات المستشار ترك آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحي واسماعيل نصرت. 

شيرين عبد الوهاب: اتفقت مع بناتي يطلعوا معايا على المسرح بس اتكسفوا

كشف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سر عدم ظهور بناتها على المسرح معها، اثناء حفلها فى مدنية دبي ، بعدما أعلنت ذلك فى إحدي اللقاءات التليفزيونية . 

يوم 13 يزيح محمد رمضان من الصدارة .. تفاصيل إيرادات السينما أمس

تنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس الجمعة.

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مصير ألبومها الجديد بعد خلافها مع روتانا

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نيتها فى طرح البوم غنائي جديد ، خلال الفترة القادمة ، وسيكون على نفقتها الشخصية . 

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات إعلامية : خلال الفترة القادمة سوف أقوم بطرح ألبوم من إنتاجي الشخصي ، ويضم أغاني جيدة للغاية ، ولكن هناك بعض الأمور الإدارية سيتم الانتهاء منها مع شركة روتانا أولا . 

طرح كيرة والجن على منصة شاهد vip.. تفاصيل

كشفت منصة شاهد vip ، عن عومها طرح فيلم كيرة والجن ، خلال الفترة القادمة ، بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة فى دور العرض السينمائية . 

ولم تحدد منصة شاهد موعد نهائي لطرح العمل ، الا انها نوهت ان الفيلم سيكون متاح لمشتركي المنصة قريباً .

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أكدت الفنانة لوسي، ان مشاركتها فى الأعمال السينمائية اثرت عليها كراقصة، نظراً لارتباطها بتصوير عدد من الاعمال الدرامية والسينمائية . 

وتابعت لوسي : التمثيل أخدني من الرقص ، فقد كنت أرفض السفر أو المشاركة فى حفلات أو افراح ، نظراً لانشغالي بتصوير أعمال فنية مثل ارابيسك وليالي الحلمية وزيزينيا .

 

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