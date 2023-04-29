أخبار الفن : شيرين تذهب للمستشفى بعد حفلها .. يوم 13 يزيح هارلي من الصدارة .. طرح كيرة والجن على شاهد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال صباح اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، حفلا غنائيا ضخما بمدينة دبي ، حيث رفعت شعار كامل العدد ، وشهد الحفل العديد من المواقف واللقطات نستعرض ابرزها في السطور التالية :

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد برفقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا بمسرح الأرينا في دبي .

وعلى الرغم من تواجد الفنان حسام حبيب مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الا انه لم يظهر معها على المسرح .

يتعاون الفنان أحمد سعد مع المستشار ترك آل الشيخ في عمل غنائي جديد يحمل اسم فوق واتعلم ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الفتره القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات المستشار ترك آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحي واسماعيل نصرت.

كشف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سر عدم ظهور بناتها على المسرح معها، اثناء حفلها فى مدنية دبي ، بعدما أعلنت ذلك فى إحدي اللقاءات التليفزيونية .

تنافس عدد من الأعمال السينمائية فى موسم عيد الفطر السينمائي، فى شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات أمس الجمعة.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نيتها فى طرح البوم غنائي جديد ، خلال الفترة القادمة ، وسيكون على نفقتها الشخصية .

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات إعلامية : خلال الفترة القادمة سوف أقوم بطرح ألبوم من إنتاجي الشخصي ، ويضم أغاني جيدة للغاية ، ولكن هناك بعض الأمور الإدارية سيتم الانتهاء منها مع شركة روتانا أولا .

كشفت منصة شاهد vip ، عن عومها طرح فيلم كيرة والجن ، خلال الفترة القادمة ، بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة فى دور العرض السينمائية .

ولم تحدد منصة شاهد موعد نهائي لطرح العمل ، الا انها نوهت ان الفيلم سيكون متاح لمشتركي المنصة قريباً .

أكدت الفنانة لوسي، ان مشاركتها فى الأعمال السينمائية اثرت عليها كراقصة، نظراً لارتباطها بتصوير عدد من الاعمال الدرامية والسينمائية .

وتابعت لوسي : التمثيل أخدني من الرقص ، فقد كنت أرفض السفر أو المشاركة فى حفلات أو افراح ، نظراً لانشغالي بتصوير أعمال فنية مثل ارابيسك وليالي الحلمية وزيزينيا .